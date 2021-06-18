Якутянин получил из Китая запретный товар

Хабаровская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК России).

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) совместно со службой Хабаровской таможни по Амурской области и Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен житель Якутии, оформивший доставку из Китая сильнодействующего препарата весом более полкилограмма. При получении посылки мужчина, 1982 года рождения, задержан сотрудниками УФСБ.

Проведенная экспертиза показала, что содержимое посылки является синтетическим продуктом «прегабалин» («лирика»), незаконный ввоз

на территорию Российской Федерации которого запрещен. Вещество вызывает физическую зависимость, оказывает сильное воздействие

на психику человека и наносит непоправимый вред здоровью.

Уголовное дело передано для производства предварительного следствия в УФСБ России по Республике Саха (Якутия). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.