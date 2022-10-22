Якутский пенсионер из Сургута не спешит домой…

Дальнобойщик из Воронежа Илья СОТНИКОВ везет пенсионера Александра ПАВЛОВА в сторону Якутии. ТайгаПост пообщался с ними.

Сейчас Илья СОТНИКОВ с якутянином Александром ПАВЛОВЫМ находятся в 200 км от Читы в поселке Чернышевск. Из-за гололеда они вынуждены были остановиться на сутки, планируют продолжить путь завтра утром, 22 октября. Илья сможет довезти пенсионера лишь до Сковородино, где начинается федеральная дорога «Лена». Отсюда Павлову до Якутска еще 1100 км. Однако, мужчина не рвется в республику. Вот что он рассказал корреспонденту ТайгаПост.

— Через биржу труда я устроился в Сургут строить коттеджи. Однако, за два месяца нам ничего не заплатили, и бригада разошлась. У меня не было денег вернуться домой, пошел пешком. Сейчас Илья меня подобрал на трассе, довезет до Сковородино. Дальше ему в другую сторону, а я опять пойду пешком.

— Где вы живете в Якутии?

— В Чочунском наслеге Вилюйского улуса, но родственников там у меня нет. Моя мама чукча, отец эвенк, я родился в тайге. Родителей убили черные старатели, воспитывался у бабушки с дедушкой в Красноярском крае.

Я бы хотел доехать до Тынды или Южной Якутии и там устроиться на строительство дороги. Переправа через Лену закрыта, мне все равно домой не попасть.

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