Якутский онкологический диспансер: Оставь свой экологический след!

Во Всемирный день Здоровья Якутский онкологический диспансер совместно с ООО «Якутская Экологическая Компания» запустили экологический проект «Экология = Здоровье». Тема осознанного потребления, грамотного обращения с отходами и бережного отношения к окружающему миру – одна из самых актуальных на сегодняшний день. Как и любое ответственное учреждение, Якутский онкологический диспансер не может оставаться в стороне от экологической повестки. ⠀

Развитие экокультуры – важнейшая часть современного образования. Так давайте же формировать экологические привычки вместе, ведь ответственность за мир и будущее всей планеты находится в наших руках.

С сегодняшнего дня в двух зданиях Якутского онкологического диспансера (ул. Стадухина 81 к. 1, ул. Феликса Кона 1/3) установлены специальные баки для сбора пластиковых крышек и батареек. ⠀

Зачем нужно сдавать батарейки, многие, наверное, знают. Батарейки относятся к опасным бытовым отходам, потому их переработка крайне важна. Подсчитано, что одна пальчиковая батарейка может загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли или 400 литров воды. А почему нужно сдавать именно крышки? Из переработанных крышек получается однородное сырье отличного качества. Каждый рубль, полученный от переработки, направляется в помощь детям, которым нужна поддержка. ⠀

Совершая подобные малые дела, путем регулярного сбора крышек и батареек с последующей правильной утилизацией, мы сохраняем природные ресурсы, останавливаем уничтожение окружающей среды и подаем правильный пример обществу. Мы верим, что этот проект – лишь начало большого пути, за время прохождения которого мы сможем разработать и внедрить другие инициативы, которые позволят сделать работу «Якутского республиканского онкологического диспансера» ещё более экологичной и безопасной для окружающей среды.

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Изменение начинается с каждого из нас! ⠀

Кому-то эти действия могут показаться незначительными, но именно с этих шагов начинается реальный вклад в сохранение планеты – вклад, посильный для каждого человека.