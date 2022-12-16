Владислав Коротов о нюaнсaх при строительстве АЭС в якутском Заполярье

Говоря о необходимости строительства АЭС в якутском Заполярье, необходимо учесть все нюансы

Перед выездом в технический тур представители «Русатом Оверсиз» попросили нас подготовить вопросы к организаторам. Я подготовил три важных для меня вопроса.

1. Как относится местное население к соседству с АЭС?

2. Возникали ли когда-либо нештатные ситуации на АЭС?

3. Мы живем в рыночной стране, где деньги просто так не вкладывают. «Росатом» намеревается построить АСММ стоимостью 80 млрд рублей для обеспечения электроэнергией разработки месторождения «Кючус» с запасами на 20 млрд рублей. Трудно поверить, что строительство столь дорогостоящей станции направлено на благо небольшого количества жителей якутской Арктики, ведь население Усть-Янского улуса составляет всего 6800 человек, а во всей арктической зоне Якутии проживает не более 68 тысяч человек. Так ли это, как вы можете объяснить экономическую целесообразность и перспективы этого строительства?

На первые два вопроса мы получили вчера ответы от директора Кольской АЭС В.В. Омельчук. Василий Васильевич рассказал нам, что примерно 91% населения города Полярные Зори относится к деятельности градообразующего предприятия с одобрением. АЭС является гарантом подъема экономики и социального развития в городе. Станция никаких вредных выбросов в атмосферу не делает, никакого вредного влияния на окружающую среду не оказывает. За все время работы ее ни разу не возникало аварийных ситуаций, связанных с радиоактивностью. Как отметил руководитель этого главного предприятия, вредные выбросы от станции были зафиксированы только в виде выделения запаха от лакокрасочной продукции, использованной во время косметического ремонта здания станции. А мэр города Максим Олегович Пухов дополнил сообщение своего партнера, что 14,5 тысяч жителей Полярных Зорь так или иначе связаны с КАЭС. Слоганом содружества этого симбиоза являются слова: «Два юбилея – одна судьба», имея в виду, что 29 июля 2023 г. здесь будут отмечать две памятные даты – 55 лет со дня основания города и 50 лет со дня запуска первого реактора станции.

На Кольской атомной мы, безусловно, увидели один из лучших образцов организации сложного технологического производства. Во многом это, как мне кажется, обусловлено тем, что станция была построена 50 лет назад назад, в период развитого социализма, во времена расцвета научного и технологического развития могущественной державы под названием СССР. И за это время коллектив станции не растерял советское наследие, а наоборот, укрепил его, дополнив его базовыми ценностями «Росатома» и современными технологическими решениями.

Что касается строительства атомной электрической станции малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н мощностью не менее 55 МВт в Усть-Янском районе Якутии, то ее, конечно, никак не сравнить с имеющей полувековую истории безупречной работы Кольской АЭС.

На свой третий вопрос я должен получить ответ завтра у директора по стратегическим коммуникациям АО «Русатом Оверсиз» Олега Владимировича Бочкина.

Как писала интернет-газеты «Якутия.инфо» 23 июня 2021 г.:

«Наземную атомную электростанцию малой мощности предлагается построить в Усть-Куйге, потому что в районе очень сложная транспортная логистика доставки топлива. Объект заместит действующую дизельную электростанцию и угольные котельные, что позволит снизить тариф на электроэнергию примерно на 45%, что даст мощный импульс социально-экономическому развитию Усть-Янского района и Янской группы районов региона. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Срок сооружения – 4 года, эксплуатации – 60 лет.

В основу систем безопасности атомных станций малой мощности с реакторами серии РИТМ заложен многолетний опыт Росатома безаварийной эксплуатации реакторов большой мощности для наземных АЭС и малых реакторов для ледокольного флота.

Безопасность атомной станции малой мощности с реакторами серии РИТМ достигается за счёт многоуровневых систем и барьеров-оболочек. Они предотвращают возможность аварии и исключают выброс радиоактивных веществ в атмосферу.

Топливом для АЭС являются специальные трубки со степенью обогащения 20%. Срок их работы 5-6 лет, потом отработанное топливо, после 3-4 лет размещения в хранилище направляется на переработку в другой город России».

А 27 июня уже нынешнего, 2022 года, под заголовком «Строительство малой АЭС в Усть-Янском районе обсудили глава Якутии и президент «Русатом Оверсиз» ЯСИА опубликовала следующий материал:

«Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год

Глава Якутии Айсен Николаев и президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов обсудили ход реализации проекта по строительству атомной станции малой мощности в Усть-Янском районе республики. Как отметил Евгений Пакерманов, работы ведутся в соответствии с утвержденной «дорожной картой». Завершены предпроектные инженерные изыскания, на текущий момент проводятся дополнительные изыскания. Разработан технический проект реактора РИТМ-200Н. Получено положительное заключение Государственной экологической экспертизы на материалы обоснования лицензии на размещение станции.

Айсен Николаев подчеркнул огромную важность строительства станции для освоения не только месторождения «Кючус», но и других, в целом для комплексного социально-экономического развития Усть-Янского района. Глава отметил, что республикой будет оказано необходимое содействие корпорации в реализации проекта. Сооружение АСММ российского дизайна на базе новейшей РУ РИТМ-200 обеспечит надежное и экологически чистое энергоснабжение освоения золоторудного месторождения «Кючус», которое является одним из крупнейших в России. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Напомним, соглашение о реализации проекта безуглеродной атомной генерации на базе РУ РИТМ-200 в Арктической зоне Якутии между Минвостокразвития России, республикой и госкорпорацией «Росатом» было подписано 3 сентября 2021 года».

До выезда в технический тур основным аргументом изучения целесообразности этого строительства я считал имеющиеся в открытом доступе публикации о стоимости разведанных запасов золота на месторождении Кючус и стоимости строительства АЭС, имеющими очень большие расхождения

Так, в открытом письме жителей Усть-Янского улуса, опубликованном в интернет-издании «Аартык.ру» 18 июня 2021 г., имеется следующая информация:

(«Золото Кючуса оценивается в 20 млрд рублей», ссылка https://gold.1prime.ru/news/20200708/368625.html).

А в статье на сайте https://plus-one.ru/ecology/2021/06/25/pochemu-vlasti-yakutii-ne-zamechayut-protivnikov-stroitelstva-aes-v-ust-kuyge приводятся следующие факты:

«Региональное правительство и «Росатом» подписали соглашение о строительстве мини-АЭС в Усть-Куйге в декабре 2020 года. Станцию создадут на базе модифицированного реактора РИТМ-200Н мощностью 55 МВт — такие же компания устанавливает на ледоколы. Стоимость объекта — 56,1 млрд руб. Срок строительства составит четыре года, а эксплуатации — 60 лет. Лицензию на строительство планируется получить в 2024 году, а закончить станцию — в 2028-м».

Однако представители «Русатом Оверсиз» сочли опубликованные в открытых источниках цифры относительно примерной стоимости предполагаемой добычи золота некорректными, и мне пришлось уточнить их. Компания «Селигдар» выиграла конкурс и выкупила лицензию на разработку месторождения Кючус у государства за 7,7 млрд рублей. Разведка запасов производилась еще в советское время, в настоящее время «Селигдар» еще проводит геологоразведочные работы с целью уточнения запасов драгоценного металла. Сегодня можно считать, что их намного больше, чем предполагали ранее.

Все свидетельствует о том, что добычей золота на одном Кючусе дело не ограничится. Можно с уверенностью предсказать, что в скором времени сюда придут и другие недропользователи.

Конечно, хотелось бы верить, что эта масштабная стройка затеяна во благо небольшого количества северян. Но горький опыт многолетней деятельности добывающих предприятий в Южной и Западной Якутии, оставляющих после себя марсианские пейзажи и загаженные реки, заставляет нас задуматься…

Я всегда был сторонником того, что нельзя давить на народ. Не нужно скрывать от него планы, необходимо показывать людям перспективы. Не стоит забывать, что всякая палка бывает о двух концах — не всегда прогресс несет благодеяние. Нужно учесть все возможные воздействия на экологию Севера, на жизнь его обитателей — как людей, так и других представителей биологического мира.

Параллельно с подготовкой строительства АССМ следовало бы и изучить возможности использования атомных генераторов А.И. Чомчоева, возможно, заложив расходы на их исследование в смету будущей Усть-Янской АЭС. Ведь именно такая, требующая минимального участия человека в технологичөском процессе атомная станция была бы более востребована в условиях якутской Арктики.