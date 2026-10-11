11.10.2026 10:52
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Редкое явление – ледяные цветы распустились на Яне
На Яне у Верхоянска распустились ледяные цветы, похожие на одуванчики. Живут они недолго, до первого ветра или снегопада, но на днях их успела запечатлеть Валентина Стручкова, сообщают «Вести Верхоянья».
Появляются они на тонком молодом льду в мороз и безветрие. Вода подо льдом всё ещё теплее воздуха и словно дышит сквозь мельчайшие трещины, а на холоде это дыхание сразу застывает пушистыми кристаллами.
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Источник: @vestiverkhoyanya
Фото: @vestiverkhoyanya
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