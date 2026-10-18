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18.10.2026 10:50
чтение: 1 мин
Природа

Рыбаки в Якутске рискуют жизнью ради окушек  

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Пока в Среднеколымском улусе встал ранний ледостав, а глава предупреждает о штрафах и риске для жизни, на тонком льду 203 микрорайона Якутска столпотворение рыбаков! Соскучившиеся по подледной рыбалке ради первых подледных «окушек» подвергают себя опасности. Контролеров, выписывающих штрафы, не видно.

Видео разместил канал «Охота и рыбалка в Якутии».

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В Якутске лед настолько тонкий, что встал только местами, по центру рукава реки все еще ездят лодки.

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Источник: Сетевое издание SakhaLife
Фото: "Охота и рыбалка в Якутии"

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