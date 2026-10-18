Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

18.10.2026 10:10
чтение: 0 мин
Природа

На Колыме нынче ранний ледостав

17 октября в 17:00 по сообщению оператора Среднеколымского ЕДДС Анатолия Константиновича Тырылгина на реке Колыме остановился шугоход и установился ледостав, сообщает в своем канале глава Среднеколымского улуса Якутии Иван Лаптев.  

Такого раннего ледостава при относительно тёплой погоде не наблюдалось за последние пять лет.

На реке много полыней, и это представляет опасность.

Глава призвал жителей беречь себя и не рисковать ради пары рыб выходом на тонкий лед. За это штрафуют.  

Читайте также:

Источник: https://max.ru/join/hqpqMxfRnIjfK0cNJ4kBTKyOwyuut152e7CyZJWz2cA
Фото: https://max.ru/join/hqpqMxfRnIjfK0cNJ4kBTKyOwyuut152e7CyZJWz2cA

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное