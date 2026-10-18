18.10.2026 10:10
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На Колыме нынче ранний ледостав
17 октября в 17:00 по сообщению оператора Среднеколымского ЕДДС Анатолия Константиновича Тырылгина на реке Колыме остановился шугоход и установился ледостав, сообщает в своем канале глава Среднеколымского улуса Якутии Иван Лаптев.
Такого раннего ледостава при относительно тёплой погоде не наблюдалось за последние пять лет.
На реке много полыней, и это представляет опасность.
Глава призвал жителей беречь себя и не рисковать ради пары рыб выходом на тонкий лед. За это штрафуют.
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Источник: https://max.ru/join/hqpqMxfRnIjfK0cNJ4kBTKyOwyuut152e7CyZJWz2cA
Фото: https://max.ru/join/hqpqMxfRnIjfK0cNJ4kBTKyOwyuut152e7CyZJWz2cA
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