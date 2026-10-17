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17.10.2026 18:02
чтение: 1 мин
Рубрики
#голубика
#сбор ягоды

Голубика со снегом: сбор самой вкусной ягоды

Якутянка собрала голубику 16 октября и показала, как наслаждается ею прямо в сугробе
В середине октября жительница Якутии поделилась кадрами сбора голубики. По её словам, подмороженная ягода — это отдельная любовь: она самая стойкая, сочная и нереально вкусная, а мороз сделал её только слаще.

Блогер наслаждается ягодой прямо в сугробе, хрустит ею и даже ест снег. «Сидишь в сугробе, хрустишь ягодой и думаешь: какая же у нас классная и удивительная природа!» — поделилась она. Вот такая она — якутская осень: снег, голубика и восторг от родной природы. Видео olya._.fox опубликовали Новости саха

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Источник: Новости Саха
Фото: Скрины видео

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