17.10.2026 18:02
чтение: 1 мин
Голубика со снегом: сбор самой вкусной ягоды
Якутянка собрала голубику 16 октября и показала, как наслаждается ею прямо в сугробе
В середине октября жительница Якутии поделилась кадрами сбора голубики. По её словам, подмороженная ягода — это отдельная любовь: она самая стойкая, сочная и нереально вкусная, а мороз сделал её только слаще.
Блогер наслаждается ягодой прямо в сугробе, хрустит ею и даже ест снег. «Сидишь в сугробе, хрустишь ягодой и думаешь: какая же у нас классная и удивительная природа!» — поделилась она. Вот такая она — якутская осень: снег, голубика и восторг от родной природы. Видео olya._.fox опубликовали Новости саха
Читайте также:
Источник: Новости Саха
Фото: Скрины видео
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий