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11.10.2026 10:05
чтение: 1 мин
Происшествия

Госпитализирован мужчина с проломленным черепом в Якутске

В республике за сутки зарегистрировано 4 преступления. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовного дела на контроле прокуратуры.

В г. Якутске от дома с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирован мужчина 1988 г.р. Причастное лицо установлено. 

Также инструктор автошколы 2000 г.р. под предлогом онлайн-покупки фотоаппарата потерял 100 тыс. руб.

В Олекминском районе в местности «Солохун» у мужчины 1958 г.р. изъято незарегистрированное ружье, патрон. 

В столице республики выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны 13 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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Источник: Прокуратура республики

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