Госпитализирован мужчина с проломленным черепом в Якутске
В республике за сутки зарегистрировано 4 преступления. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовного дела на контроле прокуратуры.
В г. Якутске от дома с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирован мужчина 1988 г.р. Причастное лицо установлено.
Также инструктор автошколы 2000 г.р. под предлогом онлайн-покупки фотоаппарата потерял 100 тыс. руб.
В Олекминском районе в местности «Солохун» у мужчины 1958 г.р. изъято незарегистрированное ружье, патрон.
В столице республики выявлен факт повторного управления транспортом в состоянии опьянения.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
Задержаны 13 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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