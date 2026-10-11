Королева Таиланда подняла в небо боевой истребитель

Королева Таиланда Сутхида Вачиралонгкорн вошла в мировую историю авиации: она стала первой действующей королевой, совершившей одиночный вылет на сверхзвуковом боевом истребителе JAS 39C Gripen. За историческим событием на авиабазе Королевских ВВС Таиланда лично наблюдал её супруг, 74-летний король Маха Вачиралонгкорн (Рама X). Сутхида его четвертая официальная жена, они заключили брак 1 мая 2019 года, за несколько дней до его официальной коронации.

41 минута в воздухе: как прошёл исторический полёт

Исторический вылет состоялся 8 октября 2026 года в провинции Сураттхани на базе 7-го авиакрыла ВВС. 48-летняя королева продемонстрировала полную автономность: она самостоятельно провела предполётный осмотр шведского одноместного истребителя, подняла машину в воздух и провела в небе 41 минуту, безупречно выполнив тренировочную программу.

Король Маха Вачиралонгкорн всё это время находился на взлётно-посадочной полосе, контролируя ход учений. Сразу после приземления монарх встретил супругу с букетом цветов и лично вручил ей престижный знак отличия — золотую нашивку Gripen Order Golden Patch.

Профессиональный бэкграунд королевы

Этот триумф не был случайностью. До замужества и получения титула Сутхида работала стюардессой в авиакомпании Thai Airways. Позже она прошла профессиональное обучение и на сегодняшний день имеет статус квалифицированного пилота гражданской и военной авиации с общим налётом более 1 188 часов. Королева регулярно пилотирует королевские пассажирские лайнеры Boeing 737-800 в качестве второго пилота при короле.

Подготовка к управлению сверхзвуковым Gripen заняла два месяца. Курс включал жёсткий теоретический отбор, экстремальные тренировки на авиасимуляторах и 10 часов практических полётов с инструктором на двухместной модификации. Успешный одиночный вылет сделал королеву Сутхиду первой женщиной-пилотом истребителя Gripen в истории Таиланда.