Украине нужен новый лидер — Трамп

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Владимира Зеленского и заявил, что Украине пора выбрать нового президента. Это произошло 10 октября 2026 года во время его общения с журналистами в Вашингтоне.

Главной причиной жесткой риторики Трампа стал отказ Украины прекратить удары дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), что привело к росту мировых цен на топливо накануне промежуточных выборов в Конгресс США.

Трамп открыто заявил: «Я думаю, пришло время Украине получить нового президента… Им нужен новый лидер, который сможет заключить сделку».

По мнению американского президента, Зеленский «сознательно избегает завершения войны» и мог урегулировать этот конфликт «много-много раз, но предпочитает этого не делать».

Трамп сообщил, что США неоднократно просили Киев не трогать российскую нефтяную инфраструктуру. «Мы говорили ему: можете наносить любые удары в России, но не трогайте дизельное топливо… И что он делает? Он идет и наносит удар именно по дизельному топливу». Трамп добавил, что Зеленский тем самым хочет «создавать проблемы для всего мира, для наших фермеров».

Высказывания Трампа прозвучали сразу после того, как он объявил о «дизельной сделке» с Владимиром Путиным и временной отмене санкций США на экспорт нефтепродуктов из России ради снижения внутренних цен в Америке.

Накануне украинский президент жестко раскритиковал это соглашение, назвав его «подарком Путину», который обеспечит Москву миллиардами на продолжение войны. Зеленский заявил, что украинскую переговорную делегацию в США использовали «просто как ширму». Украинские переговорщики прервали свой визит в Майами и досрочно улетели домой.

Международные СМИ, включая немецкую газету Berliner Zeitung, отмечают, что заявления Трампа демонстрируют глубочайший кризис доверия и основ американо-украинского партнерства.