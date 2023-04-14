Владимир Индигирский: Слагаемые успеха Станислава Афанасенко

К 75-летию со дня рождения

Трудно поверить, что этому выразительному харизматичному человеку исполнилось 75 лет. Но это так есть, и его по справедливости можно назвать отцом якутской скрипичной ансамблевой музыки. Это на редкость цельная натура в искусстве и в жизни. Он остается самим собой. Его творческая деятельность интенсивна и разнообразна: талантливый музыкант, дирижёр, педагог, менеджер, организатор, пропагандист, общественный деятель. К своей знаменательной дате он утвердил свои позиции, имеет личное отношение к прошлому и настоящему музыкальной жизни Якутии.

Станислав Афанасенко

Мой герой многогранен. Вклад, который он внес в якутскую музыку, неоценим. Вся его жизнь и деятельность служит процветанию якутской музыкальной культуры.

Восторженные отклики критиков, зрителей неизменно сопровождающие выступления ГАС «Виртуозы Якутии», Камерного оркестра ВШМ — есть веское доказательство его пытливой работы, музыканта большого размаха и интеллекта, ведь вся его сознательная жизнь проходила на глазах якутских зрителей и слушателей.

Верится, что формирование его творческой жизни не миновали периода трудных исканий и сомнений, но в том, что внешние обстоятельства не препятствовали ему в нахождении оптимальных решений, в неуклонном движении вперед, в этом мы убедились находясь на выставке его отца талантливого художника и участника трех войн Максима Ивановича Афанасенко в 2018 году. «У Максима Ивановича давние связи с Якутией. Он бывал здесь, был знаком с местными художниками. А его сын Станислав Максимович теперь поднимает наше музыкальное искусство», — отмечал тогда министр культуры и духовного развития Владимир Тихонов. Действительно, Станислав Максимович перенял от отца его бойцовские качества, врожденная интеллигентность, чувства прекрасного.

С зам. министра В. Тихоновым

Выпускника Алма-Атинской государственной филармонии Станислава Афанасенко связывает Якутия — 50 лет. Первая его работа была связанна с работой концертмейстера группы альтов симфонического оркестра музыкального театра, якутского радиокомитета под руководством Г. Кривошапко.

Педагогическая деятельность началась в стенах музыкального училища, где его неутомимая энергия и особая харизма молодого музыканта приглянулась нашей землячке, выпускнице Ленинградской госконсеватории им. Римского –Корсакова Ларисе Габышевой, с той минуты они уже много лет составляют крепкую музыкальную семью, воспитывая молодых якутских музыкантов. Теперь их выпускники составляют костяк групп струнных инструментов в симфонических оркестрах Госфилармонии им. Г. Кривошапко и театра оперы и балета им. С. Оммоллона.

С Ларисой Габышевой

Педагогический талант для каждого музыканта всегда представляет настоящую загадку для исследователей. Но, за эти годы, профессоры ВШМ Станислав Афанасенко и Ларисай Габышева сумели в каждом ученике раскрыть возможности, направить его по собственному индивидуальному пути. Юные музыканты ВШМ для них не просто глина, из которой можно лепить что угодно. Они к каждому подходят абсолютно индивидуально. Помнится, как на летних школах в г. Суздале, куда я привёз вместе с другими учащимися ВШМ, юную скрипачку Ефросинью Ефимову, меня убедительно просил известный профессор Московской консерватории им. П. Чайковского Марк Готсдинер привезти ему на учёбу Фросю. Но, уже тогда Фрося заявила мне, что она не сможет жить и учиться без Станислава Максимовича и Ларисы Иннокентьевны. На этом, разговор был окончательно завершен. Теперь Ефросинья Ефимова титулованная артистка, гордость коллектива.

Ефросинья с ведущим, с автором материала

Станислав Максимович хорошо знает, что на любом выступлении «Виртуозов Якутии» происходит творческий рост артиста, эволюция, обогащающая палитру каждого музыканта новыми красками и звучанием, поэтому он перед каждой репетицией скрупулезен, методично выверяет звук, расставляет микрофоны.

Теперь я знаю, оригинальное звучание коллектива «Виртуозы Якутии», так как помню особое выразительное звучание симфонического оркестра Гостелерадио Якутии, где партия струнных альтов всегда отличалась романтической приподнятостью игры и полнозвучной красотой тембра. Эти пленительные качества игры Афанасенко теперь присутствуют в ансамбле, безмерно расширив горизонты глубины и динамику струнного коллектива.

Теперь ансамблю подвластно все. Подчас кажется, что главный секрет искусства Виртуозов заключается в необычном единстве противоположностей. В самом деле: здесь торжественное звучание дьэрэтии ырыа К. Герасимова и интимная лирика Ф. Лоу, пылкая не знающая границ эмоциональность А. Пьяцолла и тонкий проницательный интеллект Баха и Моцарта. Во всём сквозит вдохновение и тонкий расчёт мастера Афанасенко. Его козырный туз — это репертуар. Разумеется, что основой программы является шедевральная классика, изумительные образцы созданные Бахом, Моцартом, Вивальди, Брамсом, Григом, Дворжаком, Чайковским, Рахманиновым и др, камерные ансамбли мастеров прошлого.

Но наряду с этими гениальными сочинениями художественный руководитель обращает внимание к очаровательным инструментальным миниатюрам современности (А. Вьетан ,А. Пьяцолла, П. Пиццигони. П. Дезмонд, Г. Родригес, Ф. Рис, Дж. Энеску и др). И каждое такое обращение вскоре тоже становится подлинной жемчужиной исполнительского искусства. Достаточно также вспомнить его прочтение известной фантазии Ф. Лоу на темы из мюзикла «Моя прекрасная леди» или музыка из японского кинофильма «Каникулы любви». И таких примеров можно привести множество.

Итак, что мы видим в итоге со сцены на концертах детища Станислава Афанасенко «Виртуозы Якутии»? Мы видим – редкое равновесие артистической свободы, с одной стороны, и виртуозности — с другой. Вторая грань равновесия – между классикой и современной музыкой. Поэтому, Ананасенко не только блестящий пропагандист творчества композиторов разных эпох и стилей, но и вдохновитель многих из них, ныне редко звучащих в эфире телевидения и радио. Мне кажется, что это его принципиальная убежденная позиция.. «Сегодня концертная жизнь , — говорит он, — не может существовать без творчества современников. И не надо бояться того, что некоторые слушатели сначала не поймут: но, все подлинно хорошее со временем станет их достоянием». И он прав! Не случайно, концерты «Виртуозы Якутии» включаются в абонементы Московской, Санкт-Петербургской, Ярославской, Татарской филармоний, различных музыкальных фестивалей и форумов.

ГАС «Виртуозы Якутии»

Думаю, что теперь достаточно вспомнить восторженные отзывы флагманов отечественной музыкальной культуры: «Ансамбль совершенно уникальный. На сегодняшний день он является гордостью российского искусства. Концерты Ансамбля всегда проходят с потрясающим успехом» (н.а. СССР, профессор МГК им. П.И.Чайковского Э.Грач); «Выступления якутских скрипачей неизменно вызывают восхищение самых строгих музыкантов и критиков. Буквально сенсационными стали концерты Ансамбля в Москве, Петербурге, Париже и многих других городах у нас в стране и за рубежом» (з.д.и. РФ, профессор МГК им. П.И.Чайковского Т.Гайдамович); «Выступление ансамбля достойно Эрмитажа» (академик, директор государственного Эрмитажа М.Б.Пиотровский).

Внушительными являются педагогические достижения С. Афанасенко. 27 воспитанников Станислава Максимовича более 50 раз становились лауреатами и дипломантами международных и российских конкурсов скрипичной музыки. Сегодня представить невозможно симфонические оркестры Якутии без выпускников его кафедры, составляющие костяк групп струнных инструментов.

С целью расширить рамки звучания скрипичной музыки Станислав Максимович создал в стенах ВШМ камерный оркестр, ежегодно выступающий с новыми сольными программами. Более того, под его руководством оркестр осуществил аудиозапись в профессиональной Московской студии с четырьмя концертами И.С. Баха с московскими солистами, профессорами Российской академии музыки им Гнесиных: Верой Носиной и Юрием Богдановым. Коллектив успешно выступал на сценах Южной Кореи, Большом зале Московской консерватории им. Чайковского.

Камерный оркестр ВШМ. Из юбилейного концерта

Мой герой является инициатором и руководителем престижного, ставшего традиционным, международного юношеского конкурса «Скрипка Севера». Хочется отметить, что в 1997, 2002, 2005, 2009, 2013 и 2017 годах в творческом соревновании участвовало более 250 молодых исполнителей из 9 стран Европы, Азии и Америки, а также из 18 республик и областей России, включая Москву и Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток и др. Кроме того, юбиляр входит в состав судей на других крупнейших конкурсах скрипичной музыки. И повсюду к его голосу с особым вниманием прислушиваются коллеги – ибо это есть авторитетный голос одного из прогрессивных музыкантов земли Олонхо. Не случайно, конкурс «Скрипка Севера» принят в Ассоциацию музыкальных конкурсов Российской Федерации.

Не забудется торжественная минута, когда со сцены Большого театра Якутии 19 марта 2023 года, нашего Юбиляра облачили в мантию Почётного профессора и вручили диплом. Эту почётную миссию выполнили: доктор философских наук Любовь Дорофеевна УНАРОВА, Засл. деятель искусств РС(Я) Ольга Григорьевна КОШЕЛЕВА, Ректор ВШМ РС(Я) Надежда Михайловна ЗАЙКОВА.

Торжественная церемония

Не будет преувеличением, что Станислав Максимович ведет интенсивную концертную деятельность по всему миру. В восторженном отношении к его искусству присоединяются все – музыканты, критики, слушатели, журналисты. Потому что наш музыкант никогда не изменял самому себе, никогда не поддавался чуждым влияниям, веянием моды.

Согласимся теперь, что вклад нашего Юбиляра в якутскую скрипичную музыку, в сокровищницу якутской музыкальной культуры — Велик. Особенно широкий размах приобрела творческая и музыкально-общественная деятельность музыканта после провозглашения проекта первого Президента Якутии М.Е. Николаева «Музыка для всех», созвучная таланту Афанасенко, складу его дарования, оптимистичного в самой своей основе.

С главой Амгинского Улуса С.Н. Кузьминым

Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, Станислав Максимович со своим «Виртуозы Якутии» восторгается гастролями в Амге, где он пишет: «О, это – чудо акустический зал (чего я совершенно не ожидал), и потрясающе мажорная публика, после каждого номера устраивающая бурные овации! Одно удовольствие выступать в таких акустически отвечающих залах! Браво Амга».

Дорогие читатели! Сегодня в материале отсутствует видеофайл с музыкой. Но, она вдоволь прозвучит 20 апреля 2023 года со сцены Дворца Детства и вы вновь встретитесь с художественным руководителем ансамбля «Виртуозы Якутии», с заслуженным деятелем искусств РФ и РС(Я), с дирижёром камерного оркестра ВШМ РС(Я), с Юбиляром — СТАНИСЛАВОМ МАКСИМОВИЧЕМ АФАНАСЕНКО, «виновником» созидательных преобразований и трансформаций в музыкальном искусстве Якутии.

Афиша концерта

Мне же остается пожелать, Станиславу Максимовичу крепкого здоровья, побольше акустических залов, семейного благополучия, творческого вдохновения, способствующая развитию любимого скрипичного искусства.

Владимир ИНДИГИРСКИЙ, Заслуженный работник культуры РС(Я), член союза журналистов РФ.

Ведущий юбилейных концертов ГАС «Виртуозы Якутии», музыкальный обозреватель.