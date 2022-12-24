24.12.2022
10:24
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Происшествия

«Вам звонит сотрудник банка» — проверьте, не мошенник ли?

SakhaLife.ru.

Двое жителей Якутска поверили уловкам аферистов и потеряли в общей сумме 965 000 рублей. Так, 18-летний студент и 56-летний безработный попались на распространенную схему мошенничества «Вам звонит сотрудник службы безопасности банка».

В обоих случаях потерпевшим позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка. Лжесотрудники рассказали, что на якутян без их ведома неизвестные хотят оформить кредит и похитить денежные средства, а чтобы этого не допустить, нужно срочно перевести свои сбережения на «безопасные счета». Злоумышленники были настолько убедительны, что 18-летний студент по их инструкции оформил кредит, а 56-летний мужчина перевел все накопленные сбережения. Получив желаемое, лжеспециалисты перестали выходить на связь.

Уважаемые якутяне! «Безопасные/резервные» счета — это уловки мошенников. Выполняя по телефону все инструкции неизвестных, представившихся сотрудниками банка, вы рискуете лишиться своих сбережений и пополнить счета дистанционных аферистов.Если у вас есть сомнения относительно безопасности своих сбережений, либо вам поступил подозрительный звонок от сотрудника банка, незамедлительно прервите разговор и перезвоните по номеру 102 или 112, либо на «горячую линию» финансового учреждения.

2108:30

Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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