В Якутске уничтожают березы — жители возмущаются

В Якутске на глазах у жителей уничтожают березовую рощу, сообщает тгк Yakutsk News

Сегодня на проспекте Ленина на ремонтируемом участке дороги срубили деревья. Жители Якутска в недоумении. «Разрушают березовую рощу, которая уже много лет растет. Дорожные работы, дорожными работами, но причем здесь деревья. Беспредел. Их не обязательно таким бессовестным методом убирать. И так город серый, без зелени совсем. Почему никто за этим не следит???», — сообщает автор видео. Видео тгк Yakutsk News