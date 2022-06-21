21.06.2022
20:26
498

Якутск

В Якутске уничтожают березы — жители возмущаются

В Якутске на глазах у жителей уничтожают березовую рощу, сообщает тгк Yakutsk News

Сегодня на проспекте Ленина на ремонтируемом участке дороги срубили деревья. Жители Якутска в недоумении. «Разрушают березовую рощу, которая уже много лет растет. Дорожные работы, дорожными работами, но причем здесь деревья. Беспредел. Их не обязательно таким бессовестным методом убирать. И так город серый, без зелени совсем. Почему никто за этим не следит???», — сообщает автор видео. Видео тгк Yakutsk News

Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх