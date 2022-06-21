21.06.2022
20:26
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Якутск
В Якутске уничтожают березы — жители возмущаются
В Якутске на глазах у жителей уничтожают березовую рощу, сообщает тгк Yakutsk News
Сегодня на проспекте Ленина на ремонтируемом участке дороги срубили деревья. Жители Якутска в недоумении. «Разрушают березовую рощу, которая уже много лет растет. Дорожные работы, дорожными работами, но причем здесь деревья. Беспредел. Их не обязательно таким бессовестным методом убирать. И так город серый, без зелени совсем. Почему никто за этим не следит???», — сообщает автор видео. Видео тгк Yakutsk News
Фото: тгк Yakutsk News
Источник: тгк Yakutsk News
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