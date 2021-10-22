В Якутске сбылась мечта выпускников из 90х

Сегодня, 22 сентября, состоялось торжественное открытие Сквера выпускников «Алгыстаах Аартык» на берегу Теплого озера в Автодорожном округе.

Идею нового сквера предложили выпускники школ Якутской АССР 1990 года. В этом году совместный проект Автодорожного округа и инициативной группы получил софинансирование в рамках в республиканской Программы поддержки местных инициатив.

Выпускники 1990 года отметили, что Сквер выпускников «Алгыстаах Аартык» посвящается всем стоящим на пороге новой жизни – выпускникам школ, дошкольных учреждений, ССУЗов и ВУЗов.

«Ежегодно в Якутске выпускается тысячи выпускников разной специальности. Мы рады, что наш проект внесет свой вклад в преображение столицы республики. От имени инициаторов выражаем благодарность Правительству Якутии, Окружной администрации Якутска, Управлению архитектуры и градостроительства республики, Автодорожному округу, нашему спонсору – генеральному директору ООО «Сантехстрой 2008» Андрею Голокову», — сказал представитель инициативной группы, председатель Якутской региональной общественной организации «Выпускники школ ЯАССР 1990» Алексей Петров.

Архитектор Сквера выпускников Иван Кычкин отметил, что мост, названный «Алгыстаах Аартык», символизирует начало новой жизни.

«В благоустройстве сквера были предусмотрены авторские задумки в виде игры в классики с напутствующими пожеланиями. Также предлагаем основать традицию для будущих выпускников, чтобы они могли написать письма себе в будущее и положить в специально устроенную капсулу», — подчеркнул архитектор.

После торжественного открытия нового сквера выпускники школ ЯАССР 1990 года положили в специально разработанную капсулу времени письмо выпускникам школ 2040 года и с удовольствием прогулялись по новому арт-объекту.

С открытием нового сквера горожан поздравили заместитель начальника Департамента по работе с территориями г. Якутска Светлана Кармадонова, заместитель начальника Управления Автодорожного округа Сахайа Малышева, эксперт отдела республиканского казначейства Елизавета Егорова, представители Центра компетенции «LETO».

Следует отметить, что в 2021 году Управление Автодорожного округа инициировало 5 проектов, реализованных в рамках Программы поддержки местных инициатив. Среди них благоустройство и водоотведение в районе Залога, покрытие резиновой крошкой спортивной площадки МБДОУ «Детский сад №102 «Подснежник», строительство сквера молодежи, а также проект по грейдированию и отсыпке внутриквартальной дороги мкр. «Тускул».