В Якутске с нарушителей правил благоустройства взыскали штрафы

С начала года административная комиссия города Якутска рассмотрела 176 дел по ст. 6.25 КоАП РС (Я) за нарушение требований правил благоустройства территорий по уборке территории муниципального образования. По итогам рассмотрения дел назначено 69 предупреждений и штрафы на общую сумму 1 419 000 рублей. Эти средства направляются на благоустройство города.

«Основное место занимают правонарушения в части ненадлежащего содержание придомовых территорий, несвоевременная уборка прилегающей территории, как со стороны управляющих компаний, так и владельцев земельных участков и помещений, а также захламление земельных участков строительным и бытовым мусором», — отметил председатель административной комиссии г. Якутска Феликс Антонов.

Больше всего протоколов за загрязнение территорий за истекший период 2022 года составлено в Центральном округе — 24, Сайсарском округе – 22, Автодорожном округе — 20.

«Это не значит, что эти округа самые грязные. Напротив, в этих округах на должном уровне, более или менее, налажена система привлечения к ответственности. В остальных округах загрязнения не меньше, но меры по пресечению и привлечению к ответственности нарушителей принимаются недостаточно», — пояснил Феликс Антонов и напомнил, что уполномоченными органами по составлению протоколов по ст. 6.25 КоАП РС (Я) выступают территориальные управления.

Отметим, нарушение требований правил благоустройства территорий по уборке территории муниципального образования влечет наложение штрафа для граждан от 1 000 до 3 000 рублей, для должностных лиц от 10 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц от 50 000 до 500 000 рублей. Повторное совершение влечет наложение штрафа для граждан от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц от 500 000 до 1 000 000 рублей.