В Якутске из вторсырья стали делать тротуарную плитку, скамейки

Первый заместитель председателя правительства РС (Я) Дмитрий Садовников ознакомился с производством полимер-песчаных изделий из вторсырья в Якутске.

В рамках оказанной республиканской господдержки региональный оператор Центральной зоны ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ» приобрел данное оборудование. Эксплуатацию оборудования на договорной основе с регоператором осуществляет ООО «Якутская экологическая компания».

Оборудование позволяет изготавливать широкий спектр изделий: несколько видов тротуарной плитки, бордюрный камень, скамейки. На сегодняшний день линия по производству тротуарной плитки вышла на производственную мощность.

По словам генерального директора ООО «ЯКУТСКЭКОСЕТИ» Владислава Созонова, за апрель-май на оборудовании было переработано более 14 тысяч кубометров отходов, из которых было изготовлено 23 тысячи квадратных метров полезных изделий.

Для изготовления продукции используется вторсырье в соотношении 30 % пластика и 70 % речной песок, что позволяет получать прочную и износостойкую продукцию.

Как отметил генеральный директор ООО «Якутская экологическая компания» Сергей Петров, спрос на полимер-песчаные изделия возрастает, объемы продукции не задерживаются. На стадии переговоров изготовление скамеек по шести объектам. В тоже время отмечается потребность во вторсырье для изготовления продукции.

Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников отметил необходимость использования продукции из вторсырья в строительстве объектов и благоустройстве населенных пунктов республики, и поручил Министерству ЖКХ и энергетики Якутии и регоператору проработать данные вопросы.

На сегодняшний день в планах расширение и закупка оборудования для переработки стекла.

Напомним, что с 2021 года Правительством Якутии оказывается господдержка региональных операторов на приобретение оборудования по обращению с ТКО и спецтехнике. Так, ГУП ЖКХ РС (Я) установил мобильные установки по термическому обезвреживанию отходов для Анабарского и Момского районов, а «Экологические системы Якутии» приобрели оборудование для мусоросортирочного комплекса. В рамках господдержки ГУП ЖКХ в текущем году планирует приобрести мобильные инсинераторные установки и установку пиролиза для Оленекского, Жиганского и Абыйского районов. На эти цели в текущем году из госбюджета республики предусмотрено 50 млн рублей.