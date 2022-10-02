В Якутии появится региональный онлайн-сервис психологических услуг

Сервис разрабатывается по плану региональной программы охраны психологического здоровья населения в рамках нацпроектов «Здоровье» и «Демография». Консультации смогут проводить не только ведомственные специалисты, но и психологи частной практики, сообщил директор Республиканского психологического центра Владимир Скрябин

«В условиях гигантских расстояний между населенными пунктами, вопрос доступности психологической поддержки стоит достаточно остро. Наши филиалы, круглосуточные горячие линии и выездные десанты не закрывают потребности населения в услугах профессионалов. Этим часто пользуются псевдопсихологи, цель которых – не помощь человеку, а легкий заработок», – говорит Скрябин.

Психологические госуслуги в учреждении оказываются бесплатно всем желающим. Кроме услуг консультирования, проводятся кризисные и экстренные виды работ, ведутся просветительские и обучающие проекты в рамках программы «Психологиум». Онлайн-сервис откроет доступ к этим услугам удаленным районам и наслегам, где есть дефицит специалистов. Кроме того, проект предусматривает возможность проведения платных консультаций.

«Мы видим эту часть сервиса как некий агрегатор гарантированно качественных услуг. Население получит возможность записи к проверенному специалисту, выбрать консультанта по специализации, а добросовестные психологи получат возможность вести частную практику на профессиональной площадке. Кроме того, наш сервис будет двуязычным. Люди смогут записаться к сахаязычным консультантам. Ожидаем, что к концу года у нас будет тестовая браузерная версия сервиса, полноценный релиз планируется в первой половине 2023 года», – продолжает Владимир Борисович.

Он отметил, что критерии верификации психологов разрабатываются в соответствии с законопроектом о психологической помощи в России, обсуждение которого сейчас активно идет на федеральном уровне.

Напомним, в Якутии в 2018 году вышел указ главы Айсена Николаева о цифровом развитии региона. На сегодняшний день скоростным интернетом охвачено более 90% населения. В конце 2021 года в республике заработала программа по охране психологического здоровья населения, Республиканский психологический центр назначен Центром компетенций по общей координации работы и методическому сопровождению психологических служб на территории Якутии.