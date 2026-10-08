Этот грузинский соус взорвет ваши вкусовые рецепторы: секретный рецепт сацебели, который хозяйки готовят ведрами на зиму

Обалденный соус

сацебели на зиму рецепт

Знакомый вкус с новым акцентом: готовим густой домашний сацебели с кинзой и хмели-сунели на зиму

Самое время добавить в коллекцию зимних заготовок великолепный соус. Домашний сацебели рецепт с кинзой и хмели-сунели — это кулинарный хит, который покоряет с первой ложки.

Этот соус обладает бархатистой, обволакивающей текстурой и глубоким рубиновым цветом. В отличие от магазинных аналогов, он не разбавлен водой и крахмалом. Его густота достигается исключительно за счет длительного уваривания спелых томатов, а неповторимый кавказский аромат создают свежая кинза, чеснок и душистые специи. Эта заготовка универсальна: она идеальна как в качестве самостоятельного соуса к мясу, так и в качестве богатой основы для супа харчо или рагу.

Ингредиенты для приготовления (выход примерно 3–3,5 литра)

Помидоры (мясистые, сорта «Сливка» или «Бычье сердце», с минимальным количеством сока) — 3 кг;

Перец болгарский (предпочтительно красный, для насыщенного цвета и сладости) — 1 кг;

Перец острый чили (свежий) — 2–3 шт. (количество регулируйте в зависимости от желаемой остроты);

Чеснок — 100–120 г (примерно 2 крупные головки);

Кинза свежая — 1 большой пучок (около 80–100 г);

Масло растительное рафинированное (без запаха) — 100 мл;

Сахар — 3 ст. ложки с небольшой горкой;

Соль каменная (не йодированная) — 1,5–2 ст. ложки;

Специи: хмели-сунели — 1 ст. ложка, черный молотый перец — 0,5 ч. ложки;

Уксус 9% — 3–4 ст. ложки (для баланса вкуса и надежного хранения).

Пошаговый процесс приготовления

Шаг 1. Создание томатной основы

Помидоры тщательно вымойте, удалите плодоножки и любые повреждения. Пропустите их через мясорубку или измельчите блендером до состояния однородного пюре. Перелейте массу в большую кастрюлю с толстым дном или казан. Доведите до кипения, убавьте огонь до среднего и уваривайте 30–40 минут. В процессе периодически помешивайте деревянной лопаткой и снимайте образующуюся пену. Именно это неспешное уваривание выпаривает лишнюю влагу и придает соусу ту самую благородную густоту, благодаря которой он не стекает с ложки.

Шаг 2. Подготовка овощного букета

Пока томаты увариваются, займитесь перцем. Болгарский и острый перец очистите от семян и внутренних перегородок. Измельчите их с помощью мясорубки или блендера.

Шаг 3. Соединение и основная варка

Влейте измельченную перечную массу в уваренные томаты. Добавьте растительное масло, соль, сахар, хмели-сунели и черный перец. Тщательно перемешайте содержимое кастрюли. Убавьте огонь до минимума и тушите соус под приоткрытой крышкой еще 20–25 минут. За это время масса заметно загустеет, а ее цвет станет глубоким и насыщенным.

Шаг 4. Ароматный финал

Пока соус тушится, подготовьте зелень и чеснок. Свежую кинзу мелко порубите острым ножом. Кулинары рекомендуют использовать именно нож, а не блендер: так зелень не потемнеет и сохранит свой максимальный аромат. Чеснок пропустите через пресс или также мелко порубите. За 5–7 минут до конца варки добавьте в кастрюлю кинзу, чеснок и уксус. Хорошо перемешайте и дайте соусу активно прокипеть эти несколько минут, чтобы специи полностью раскрылись, а чеснок отдал свою остроту.

Шаг 5. Консервация

Горячий, кипящий соус разлейте по заранее простерилизованным сухим банкам. Удобнее всего использовать тару объемом 0,5 или 0,7 литра. Сразу же герметично закатайте стерильными крышками. Переверните банки вверх дном, плотно укутайте старым одеялом или пледом и оставьте до полного остывания, которое обычно занимает около суток.

С чем подавать и полезные советы

Этот густой пикантный соус раскрывается по-разному в зависимости от подачи. Он станет идеальной парой к шашлыку, стейку, отбивным или запеченной курице. Две-три ложки сацебели, добавленные в бульон при варке харчо или овощного рагу, сделают вкус блюда невероятно богатым и многогранным. А иногда его едят просто так, макая в него горячий хрустящий лаваш или свежий хлеб.

Полезный совет: если специфический вкус кинзы не приходится вам по душе, ее можно смело заменить на смесь петрушки и фиолетового базилика. Соус получится более мягким, но не менее ароматным. Для придания дополнительной благородной кислинки некоторые хозяйки добавляют в рецепт на этапе варки 300–400 грамм очищенной от косточек зеленой алычи или сливы.

Такая заготовка не просто занимает место на полке, она становится тем самым секретным ингредиентом, который превращает обычный зимний ужин в маленькое гастрономическое путешествие.

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