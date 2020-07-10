10.07.2020
12:01
597
Некролог
Ушел из жизни известный журналист
Сегодня ночью ушёл из жизни спортивный журналист Георгий ТАТАРИНОВ, сообщает sakhatime.ru.
Друзья объявили сбор средств на похороны журналиста.
У него близких родственников нет, кроме мамы преклонных лет и старшей сёстры. Поможем им достойно проводить в последний путь нашего друга Георгия Семеновича… Деньги можно переводить на сберкарту КРИВОГОРНИЦЫНА Родиона Юрьевича, она привязана к номеру его телефона +79142704215
Фото: SakhaLife.ru
Источник: https://sakhatime.ru/society/25547/
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