Спасатели обеспечили безопасность на заплыве моржей в Якутске

Инспекторы ГИМС и спасатели Службы спасения республики обеспечили безопасность соревнований в Якутске

В рамках празднования Дня полярника, 100-летия Якутской АССР и года Матери в Республике Саха (Якутия) на территории городского пляжа в Якутске состоялись ежегодные соревнования по плаванию в холодной воде памяти Владимира Членова.

До начала соревнований спасатели-водолазы Службы спасения Якутии провели обследования дна водоема, а инспекторы ГИМС провели инструктаж по безопасному поведению на воде с участниками мероприятия. Сотрудники служб экстренного реагирования с самого начала заплыва находились рядом с участниками в готовности оказать любую помощь в случае необходимости.

«В соревновании приняло участие 17 пловцов, в том числе 6 женщин, которые продемонстрировали силу воли и стойкость духа в открытом первенстве республики по плаванию в холодной воде. Длина дистанций составляла 50, 70 и 100 метров. Отметим, что средняя температура воды в это время в реке составляет около 3 градусов выше ноля. Все участники заплыва благополучно завершили дистанции. Происшествий в период проведения мероприятия не допущено», – поделился Виталий Осипов, старший государственный инспектор по маломерным судам – руководитель Якутского отделения №1 Центра ГИМС ГУ МЧС России по РС (Я).