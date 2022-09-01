Смертельное ДТП в Якутске

31 августа около полуночи в дежурную группу столичной Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что в г. Якутске, на перекрестке ул. Мархинка и Намский тракт, произошло ДТП имеются пострадавшие.

Предварительно установлено, что 55-летний водитель управляя автомобилем марки «Хонда Фит», двигаясь по Намскому тракту со стороны п. Жатай в сторону г. Якутска, на перекрестке Намского тракта и ул. Мархинка, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на опору уличного освещения.

В результате происшествия водитель от полученных травм скончался в карете скорой помощи, пассажир – мужчина 28 лет получил различные степени травмы и был доставлен в больницу. Были ли пристегнутые ремнями безопасности участники ДТП не представилось возможным.

Местом ДТП является перекресток улицы Мархинская — Намский тракт. Дорога прямая с асфальтобетонным покрытием.

Все обстоятельства и причины ДТП выяснит следствие.

Госавтоинспекция, напоминает что из-за несоблюдения скоростного режима водителями регулярно случаются аварии. Превышение скорости провоцирует наезд на пешеходов, столкновение с другими машинами. Также водители, превышающие скорость, часто не справляются с маневром, сами страдают и получают травмы. Самые непредсказуемые и тяжелые происшествия случаются при плохой видимости на дороге, когда может случиться выезд с проезжей части и столкновение с автомобилем на встречной полосе. Также во время гололеда происходит огромное количество аварий по причине превышения скорости.







