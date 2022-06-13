Реконструкция моста в Усть-Майском улусе завершается с опережением графика

Мостовики Якутии завершают работу по реконструкции крупного мостового перехода на 609-ом км автодороги «Амга» в Усть-Майском улусе с опережением графика. Официальное открытие объекта состоится в июле. По контракту сдача моста планировалась в четвёртом квартале текущего года.

«Любой мост – это очень важный объект инфраструктуры, который повышает связанность и доступность территории. Особенно это важно в условиях севера Якутии. Спасибо нашим якутским мостовикам, работавшим в усиленном режиме, чтоб не оставить без транспортного сообщения населённые пункты Звездочка, Солнечный, Бриндакит, Юр и Югоренок, так как альтернативная дорога отсутствует. Благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» достигнуты небывалые в истории республики темпы строительства», – подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

«В настоящее время работа завершается. Сейчас проводятся работы по профилированию земляного полотна на подходах к мосту. Старый аварийный мост полностью демонтировали. Объект будет официально открыт в июле», – сообщил главный инженер ООО «СтройМост» Иван Титов.

Работы по реконструкции аварийного мостового перехода через Аллах-Юнь начались в октябре 2020 года. Благодаря проведённой главой Якутии Айсеном Николаевым работе с правительством РФ и Минтрансом России республике в 2021 году было одобрено выделение финансовых средств из федерального бюджета на финансирование реконструкции мостовых переходов через реку Аллах-Юнь на км 609 автомобильной дороги «Амга» в Усть-Майском районе и через реку Нюя на 114 км автомобильной дороги 1246-й км автодороги «Вилюй» в Ленском районе.

Протяжённость всего объекта составляет 1,62 км, в том числе моста — 326 погонных метров. Мостовой переход через реку Аллах-Юнь имеет пять пролётных строений по 63 метра., шесть опор. Мост возводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».