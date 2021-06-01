Развлекательные заведения Якутска оштрафованы на 2 миллиона рублей

Городской оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции напоминает владельцам, руководителям объектов торговли, общепита, сфер услуг и развлекательных заведений о необходимости строгого соблюдения масочного режима для работников и покупателей, мастеров и клиентов. Владельцы и администраторы торговых объектов обязаны не допускать массового скопления граждан и обеспечить допуск покупателей в торговые залы, исходя из требования не более 1 покупателя на 4 кв. метра торговой площади.

Только неукоснительное соблюдение санитарных требований и правил поведения, установленных Указом главы РС (Я) от 27 апреля 2020 года № 1143 в период режима повышенной готовности, может предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции и введение жестких ограничительных мер.

По информации Управления ГО и ЧС г. Якутска, в 2020 году по ст. 20.6.1 КоАП РФ к административной ответственности привлечены 54 развлекательных заведений, торговых объектов и точек общественного питания столицы. В отношении нарушителей составлено 62 протокола. Предупреждение вынесено в отношении 17 юридических лиц и ИП, приостановлена деятельность 15 объектов. Общая сумма выписанных штрафов — 1 млн 830 тыс. рублей.

Штрафы выписаны на ночной клуб «Remix Dance club», бар «Легенда», ночной клуб «ТNТ», магазин «Металл торг», КДЦ «Евразия», лаундж-бар «Томагавк», бар-магазин «Gbeer», лаундж-бар «Туман», китайский клуб-ресторан «Number one», бар-магазин «Пивной двор», магазин «Заря», мини-маркет «Куделя», бар «Пивовар», ресторан «Умед», рестобар «Пенная кружка», гриль-бар «ШашлыкоFF», служба доставки «Суши Хаус», магазин «Ирис», кафе «Базилик», бар-магазин «Green Lion», магазин «Енисей», КДЦ «Galaxy», караоке-бар «MIX», караоке-бар «GЕОГРАФИЯ», кафе «Шахрисабз», лаундж-бар «Мята».

Предупреждения вынесены в отношении бара «Куба», кафе ИП Ходжаев И.А., бар «Вeerkyt», магазин разливных напитков «Пенная станция», ТК «Дельта», продуктовый магазин «Можайка», бар «Ковчег», бар-магазин «У Бати», бар-магазин «Apivas», пивной бар-магазин «Подкова», бар-магазин «Первый пивной штаб», бар «Пена», кафе «Чудо-выпечка».

Приостановлена деятельность торговых объектов от 10 до 30 суток: пивной бар-магазин «Точка», кафе «Восточный», кафе «Восточная кухня», фуд-Корт «Тарелка», кафе «Озода», кафе «Киш-Миш», кафе «Гурман», магазин «Европол», магазин «Баракат», кафе «На переправе», кафе «Армянская кухня», кафе «Куры-гриль», магазин разливных напитков «Kranbeer», магазин «Lavash», продуктовый склад №9 по ул. Билибина, 6/2а.