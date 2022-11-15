15.11.2022
22:45
236
Якутск
Поздравляем! Путин присвоил Якутску звание «Город трудовой доблести»
Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
Указом нашего Президента Владимира Владимировича Путина столице нашей республики — городу Якутску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»
Это звание присваивается городам, которые внесли своим трудовым героизмом и самоотверженностью неоценимый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. И наш Якутск, безусловно, заслуживает этого признания. Мы гордимся, что у нас в Якутии теперь два города трудовой доблести — Алдан и Якутск!
Фото: Sakhalife
Источник: t.me/aisen_nikolaev
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.11.2022
0
234
15.11.2022
0
185
15.11.2022
0
383
15.11.2022
0
178
15.11.2022
0
563
15.11.2022
0
397
15.11.2022
0
685
15.11.2022
0
339
15.11.2022
0
397
15.11.2022
0
188
15.11.2022
0
282
15.11.2022
2
375
15.11.2022
1
886
15.11.2022
1
857
15.11.2022
0
637
15.11.2022
0
227
15.11.2022
0
153
15.11.2022
0
217
15.11.2022
0
223
15.11.2022
0
384
15.11.2022
0
182
15.11.2022
0
329
15.11.2022
0
659
15.11.2022
0
571
15.11.2022
0
2069
15.11.2022
0
941
15.11.2022
0
1503
15.11.2022
0
335
15.11.2022
1
364
15.11.2022
0
1364
15.11.2022
0
228
15.11.2022
0
350
15.11.2022
0
390
15.11.2022
0
2212
15.11.2022
0
230
15.11.2022
0
358
15.11.2022
0
2455
15.11.2022
0
740
15.11.2022
0
566
15.11.2022
0
295
15.11.2022
0
279
15.11.2022
0
698
15.11.2022
0
211
15.11.2022
0
649
15.11.2022
0
1687
15.11.2022
0
402
15.11.2022
0
187
15.11.2022
0
1572
15.11.2022
0
2432
15.11.2022
0
1656
15.11.2022
0
501
15.11.2022
0
4244
15.11.2022
0
1221
15.11.2022
0
17447
14.11.2022
0
1551
14.11.2022
0
1059
14.11.2022
0
1635
14.11.2022
0
417
14.11.2022
0
579
14.11.2022
0
475
14.11.2022
0
1155
ТОП НОВОСТИ
12.11.2022
0
24292
13.11.2022
1
12351
11.11.2022
0
11910
10.11.2022
2
11037
09.11.2022
0
10257
10.11.2022
0
9684
09.11.2022
2
9166
09.11.2022
0
9080
11.11.2022
0
8456
Добавить комментарий