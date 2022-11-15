15.11.2022
22:45
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Якутск

Поздравляем! Путин присвоил Якутску звание «Город трудовой доблести»

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:
Указом нашего Президента Владимира Владимировича Путина столице нашей республики — городу Якутску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»

Это звание присваивается городам, которые внесли своим трудовым героизмом и самоотверженностью неоценимый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. И наш Якутск, безусловно, заслуживает этого признания. Мы гордимся, что у нас в Якутии теперь два города трудовой доблести — Алдан и Якутск!

Фото: Sakhalife
Источник: t.me/aisen_nikolaev

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