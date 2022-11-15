Поздравляем! Путин присвоил Якутску звание «Город трудовой доблести»

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Указом нашего Президента Владимира Владимировича Путина столице нашей республики — городу Якутску присвоено почетное звание «Город трудовой доблести»

Это звание присваивается городам, которые внесли своим трудовым героизмом и самоотверженностью неоценимый вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. И наш Якутск, безусловно, заслуживает этого признания. Мы гордимся, что у нас в Якутии теперь два города трудовой доблести — Алдан и Якутск!