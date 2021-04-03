Проигравший Обедин едко высмеял инаугурацию выигравшего Григорьева

Политобозреватель Виталий Обедин десятилетиями критикует почти все и всех. Ну, кроме своего друга и соратника Владимира Федорова. Одно время был благосклонен к Сардане Авксентьевой времен Владимира Федорова. Но стоило тогдашнему мэру уволить Владимира Юрьевича за отсутствие нормального диплома о высшем образовании, и Сардана Владимировна впала в немилость…

Логично было предположить, что Обедин пройдется по инаугурации вновь избранного мэра, который обошел его на выборах. Даже в лото проигрывать обидно. А тут — выборы. В которые кандидаты вкладывают свои силы, деньги, энергию, эмоции. Даже их сторонникам обидно. А тут – сам кандидат с острым пером. Далее – мнение Виталия Валерьевича об инаугурации вновь избранного мэра Якутска.

Cегодня состоялась торжественная инаугурация нового градоначальника Якутска (простите, мэром для меня он не будет, мэром человека делает свободное волеизъявление народа, а не отчаянные, до разрыва штанов, потуги админресурса) Евгения Григорьева.

Состоялась она в лучших традициях номенклатуры: концертный зал ДК Гагарина, куча согнанного народу, бросившего рабочие места в разгар трудового дня, пафосные проходки по сцене в национальных костюмах.

Все, как любят чиновники.

В 2018 г. инаугурацию проводили совсем иначе: скромненько, в Большом зале мэрии. Не было ни пафоса, ни разнарядки по управам. Тогда еще Сардана Владимировна помнила, кто ее сделал главой города, и какие обещания она людям давала.

Выступления с церемонии слушал в записи, местами они мне очень понравились.

Например.

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Сардана АВКСЕНТЬЕВА, экс-мэр Якутска:

— Лично меня еще очень порадовало, что Евгений Николаевич набрал на 4 с лишним тысячи голосов, чем я в 2018 г. Для меня это свидетельство того, что доверие жителей к возможности равного, равноправного взаимодействия горожан и мэрии… мы с вами в отдельно взятом г. Якутске построили совершенно нормальное демократическое сообщество.

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Хм… но я тоже набрал больше голосов, чем Сардана Владимировна в 2018 г.! Если использовать логику бывшего мэра, то это прямо говорит о недоверии человеку, которого она нам навязала.

А про «совершенно нормальное демократическое общество» просто смешно. В нормальном демократическом обществе не гонят бюджетников и студентов на участки. Не отстреливают сильных кандидатов на старте. Не растягивают голосование на три дня, чтобы иметь возможность корректировать результаты.

И не подменят выдвижение кандидата благословением сверху.

Впрочем, есть и хорошие новости. Григорьев, наконец, смог перестать стесняться своего главного порока – членства в «Единой России».

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Евгений ГРИГОРЬЕВ, градоначальник Якутска:

— Я хочу выразить искренние слова благодарности всем, кто поддержал меня на выборах. Я хочу сказать большое-большое спасибо Айсену Сергеевичу за ту поддержку, которую он оказал мне. Выражаю признательность партии «Единая Россия» за то, что выдвинула меня на эти выборы. В своей работе я надеюсь опираться на вашу поддержку…

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Вот.

Признателен оказывается. А ведь все выборы бегал от партийной символики и ассоциации с партией, как черт от ладана.

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Инаугурация закрывает тему выборов. Кампания закончилась. Движемся дальше.

Френды журналиста пишут в утешение, что срок нового градоначальника будет недолгим…