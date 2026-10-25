26 октября: Что было на планёрке в мэрии

В Якутске объявили месячник борьбы с незаконными торговыми объектами

Дмитрий Садовников объявил в ноябре месячник борьбы с нестационарными торговыми объектами, установленными с нарушениями правил благоустройства и иных требований. Ранее Окружная администрация открыла чат — бот в мессенджере Макс. «Поручаю Департаменту предпринимательства, Управлению муниципальных инспекций и Управам округов оперативно проверять эти объекты. Если есть нарушения, будем принудительно вывозить их. Этот беспорядок, когда киоски растут как грибы прямо на тротуарах и парковках, должен закончиться», — сказал Глава города.

За минувшую неделю в отделения полиции за различные правонарушения доставлены 273 человека: 133 — с улиц, 140 — с общественных мест, в том числе 20 — с тёплых остановок. На пульт дежурной части полиции поступило 2 625 сообщений, за различные правонарушения составлено 2 579 административных протокола. С начала года возбуждено 4 уголовных дела за повторную продажу алкогольной продукции в неустановленное время, в том числе 2 факта за продажу несовершеннолетним.

Такая информация прозвучала во время городской планерки 26 октября.

Дмитрий Садовников констатировал увеличение числа жалоб от горожан по вывозу мусора.

Он отметил, что по некоторым адресам бездействие длится месяцами, охватывая как придомовые территории, так и общественные пространства. Названные на планерке участки мэр поручил проверить незамедлительно. Среди них — ул. Пушкина, 26, ул. Лермонтова, 58/2, Красноярова, 43, ул. Семена Данилова, 3/3 и другие.

За минувшую неделю в Якутске зарегистрировано 60 ДТП, в том числе 6 — с пострадавшими, в которых ранения получили 6 человек, в том числе 2 несовершеннолетних.

Выявлено 1 816 нарушений ПДД, задержаны 44 водителя в состоянии алкогольного опьянения, 7 из них — повторно, им грозит уголовная ответственность.

Дмитрий Садовников поручил усилить работу по очистке снега и борьбу с гололедом, особенно в местах массового скопления людей. «Остановочные карманы, ступени и подходы к поликлиникам и школам должны быть вычищены!», — отметил глава города. По словам руководителя «Якутдорстроя» Александра Егорова, на улицах работают более 50 единиц техники и свыше 90 работников.

Мэр Якутска призвал усилить предупреждение несчастных случаев на водоёмах

На планерном совещании Глава Якутска Дмитрий Садовников призвал усилить комплекс мероприятий, направленный на предупреждение несчастных случаев на водоёмах в осенне-зимний период совместно с федеральными и республиканскими органами. «Никакая охота и рыбалка не стоят того, чтобы так рисковать. Люди должны это понимать», — сказал он.