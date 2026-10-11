12 октября: Что было на планёрке в мэрии

За минувшую неделю в Якутске зарегистрировано 72 ДТП, в том числе 9 — с пострадавшими, в которых ранения получили 14 человек.

Выявлено 1777 нарушений ПДД, задержаны 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 6 из них — повторно, им грозит уголовная ответственность. Такая информация прозвучала во время городской планерки 12 октября.

За минувшую неделю в Якутске произошло 10 пожаров, также зафиксировано 13 ложных вызова пожарных. Эвакуировано 34 человека, погибших и пострадавших нет.

За минувшую неделю в отделения полиции за различные правонарушения доставлены 227 человек: 112 — с улиц, 102 — с общественных мест, 13 — с теплых остановок.

На пульт дежурной части полиции поступило 2 405 сообщений, за различные правонарушения составлено 2 121 административных протокола, в том числе 9 административных протоколов за нарушение антиалкогольного законодательства, изъято 80 литров алкоголя.