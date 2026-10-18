19 октября: Что было на планёрке в мэрии

За минувшую неделю в Якутске зарегистрировано 60 ДТП, в том числе 12 — с пострадавшими, в которых ранения получили 16 человек.

Выявлено 1643 нарушений ПДД, задержаны 38 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 5 из них — повторно, им грозит уголовная ответственность. Такая информация прозвучала во время городской планерки 19 октября.

За минувшую неделю в отделения полиции за различные правонарушения доставлены 377 человек: 208 — с улиц, 169 — с общественных мест, 10 — с теплых остановок.

На пульт дежурной части полиции поступило 2 682 сообщения, за различные правонарушения составлено 2 387 административных протокола, в том числе 11 административных протоколов за нарушение антиалкогольного законодательства, изъято 124 литра алкоголя.

Бесхозяйных сетей не будет.

Глава Якутска Дмитрий Садовников призвал усилить работу по передаче таких сетей водоотведения акционерному обществу «Водоканал».

В муниципальной собственности находятся ветхие и изношенные объекты водоотведения. Он отметил, что передача таких объектов на баланс предприятия позволит определить ответственную организацию и снизить финансовую нагрузку на бюджет Якутска.

Дмитрий Садовников на планерке поручил проверить состояние и готовность площадки для судов на воздушной подушке.

Он указал на важность надлежащего содержания территории и создания нормальных условий для пассажиров.

В Якутске участились случаи вандализма на автобусных остановках

За последние дни на теплых автобусных остановках зафиксировано 4 факта вандализма, сообщил на планерке начальник Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Окружной администрации города Якутска Эдуард Садовников.

В связи с этим руководитель призвал правоохранительные органы ускорить принятие мер в отношении вандалов. По его словам, наиболее часто остановки ломают на Курнатовского и Можайского. «Мониторы ломают, стены, электропроводку», — сказал Эдуард Садовников.