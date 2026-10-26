Плановые работы на газопроводе: Список адресов под отключение

Уважаемые абоненты!

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» уведомляет вас о том, что 28.10.2026 с 08:30 до 18:00 будут проводиться работы на газопроводе среднего давления по адресу: с. Пригородный, ул. Хочо, 63, 75/2, 91 и по ул. Геодезистов, 65.

В связи с производством указанных работ будет произведено отключение газоснабжения следующих объектов (127 жилых домов):

ул. Хочо: 2, 2Д, 4, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 20/1, 20/4, 20/5, 21/1, 22, 25, 26, 26/1, 26/6, 27, 33, 34, 35, 37, 45, 47, 51, 52, 53, 55, 58, 64, 66, 67, 74, 75/4, 75/12, 77/2, 78, 81, 82, 83, 83/4, 85, 87, 89/3, 92, 93/1, 94, 95, 97/1, 101, 103/1, 107/1А, 109, 113, 113/1, 117, 121, 126/1Д, 133, 134/1Д, 135, 135/2, 135/4, 136Д, 144, 144Д, 153Д, 166.

ул. Геодезистов: 1, 2, 3, 9, 11, 12, 12/1, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 33, 39, 41, 43, 45, 49, 52, 56, 58/2, 59, 61, 64, 69, 72, 73, 75, 78, 80, 82, 90, 91, 98, 100, 103, 111.

ул. Черемуховая: 7, 8, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 26, 31, 33/1, 36/1, 37/1, 51, 52, 53, 54, 55, 68, 70.

ул. Лунная: 1, 2, 7, 9, 10, 11, 19.

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в аварийно-диспетчерскую службу УГРС АО «Сахатранснефтегаз» по телефону 104.