Долгожданный газ: Жители Чанчик 2 скоро забудут о заготовке дров

Алексей Колодезников: начато строительство газовых сетей в микрорайоне «Чанчик 2»

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» начало строительство газораспределительных сетей в микрорайоне «Чанчик 2» города Ленска Ленского района. Об этом в своём канале в МАКС сообщил генеральный директор компании Алексей Колодезников.

«Для обеспечения газоснабжения микрорайонов «Чанчик 1» и «Чанчик 2» в прошлом году было уложено порядка 2 км сетей, в текущем году внутри микрорайона будет уложено порядка 1300 м. Данный проект позволит обеспечить микрорайон «Чанчик 2» современной системой газоснабжения», — написал Алексей Засимович.

Работы проводятся в рамках плана капитальных вложений Управления газораспределительных сетей на 2026 год.

«Кроме того, в рамках реализации пункта Народной программы партии «Единая Россия» о социальной газификации, с 2021 года в районе к сетевому газу подключено 384 домовладения. Это значит, что 384 семьи повысили комфорт с точки зрения отопления и пищеприготовления», — подчеркнул Алексей Колодезников.

Также в Якутии действует поддержка льготных категорий граждан в рамках программы социальной газификации, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей, а также многодетных семей без учета доходов. Граждане могут воспользоваться государственной поддержкой в виде субсидии, которую могут использовать при заключении комплексных договоров. Комплексный договор на газификацию включает в себя полный спектр работ и услуг. Это выполнение строительно-монтажных работ и поставка необходимого газового оборудования.