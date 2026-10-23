РГО отметило многолетнюю поддержку со стороны Группы РИК

В РГО ОЦЕНИЛИ ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕСТВА СО СТОРОНЫ ГРУППЫ «РИК»

На заседании Попечительского совета Отделения Русского географического общества в Республике Саха (Якутия) генеральному директору АО «РИК Плюс» Петру Алексееву вручили Почетную грамоту РГО. Группа «РИК» в течение многих лет оказывает поддержку Отделению РГО, и это сотрудничество будет продолжено.

«РГО ведет очень полезную деятельность, организуя экспедиции, просветительские мероприятия. Одним из важных направлений станет создание учебника «География Якутии», такое поручение дал глава республики, председатель Попечительского совета Айсен Николаев. Краеведение имеет большое значение – каждый должен знать свою малую родину. Мы продолжим наше сотрудничество с РГО. Призываю всех любить и изучать Якутию», — сказал генеральный директор АО «РИК Плюс», член Попечительского совета Отделения РГО Петр Алексеев.

«Сотрудничество Группы компаний «РИК» и Отделения Русского географического общества в Республике Саха (Якутия) имеет давнюю историю. Руководитель «РИК» Петр Вячеславович Алексеев является членом Попечительского совета более десяти лет», — отметил исполнительный директор Отделения РГО в РС(Я) Дмитрий Соловьев.

Поддержка со стороны бизнеса – это продолжение традиций, заложенных с самого начала деятельности РГО в Якутии в 1913 году, когда при содействии губернатора Ивана Крафта появился отдел общества, напомнил Дмитрий Соловьев. «На первом учредительном заседании отдела Императорского Русского географического общества присутствовали губернатор, ученые, краеведы, люди, интересующиеся историей, природой и культурой края, в том числе меценаты и попечители — представители предпринимательства, купечества».

Сегодня РГО присутствует во всех 89 субъектах Российской Федерации, Попечительские советы действуют в 67 регионах. «Попечительский совет при главе Республики Саха (Якутия) был создан одним из первых и действует довольно успешно – во многом благодаря деятельному участию таких людей как Петр Вячеславович Алексеев», — подчеркнул Дмитрий Соловьев.

Общество ведет большую деятельность по сохранению и популяризации географического, исторического и культурного наследия республики, а также по воспитанию уважения к истории освоения Севера, Арктики и Дальнего Востока. Ежегодные географические диктанты, экспедиции на вездеходах и под парусом в рамках межрегионального проекта «Пути великих свершений», альпинистские экспедиции, связанные с присвоением безымянным вершинам имен выдающихся деятелей Якутии, издательская деятельность. По инициативе Отделения РГО Якутскому институту водного транспорта присвоено имя капитан-командора Витуса Беринга.

«Мы, как общественная организация, держимся на инициативе наших краеведов, учителей, которые предлагают различные идеи. Без поддержки, финансовой, организационной, реализовать проекты было бы непросто. Для нас очень важна поддержка, которую оказывают глава республики, члены Попечительского совета, организации, которые понимают значимость нашей деятельности», — отметил Дмитрий Соловьев.

В этом году АО «ДЭП №135» (входит в Группу «РИК») оказало помощь в проведении автомобильной экспедиции «Якутск – Тикси», которая является частью масштабного межрегионального проекта, направленного на популяризацию знаний об истории освоения северо-востока Азии, Дальнего Востока, Тихоокеанского побережья и Арктики.

Средства от ООО «Янзолото» (входит в Группу «РИК») были использованы на проезд трех учителей -Людмилы Аргуновой и Марины Драган из Якутска, Алены Быстровой из Амги — в Свердловскую область, где они приняли участие во Всероссийском слете учителей географии.

В прошлом году компания «РИК Плюс» оказала поддержку для участия в Фестивале РГО в парке «Зарядье». Это традиционное большое мероприятие, посвященное географии и культуре регионов России. «Мы всегда участвуем в этом фестивале – знакомим людей с культурой Якутии, ее историей, туристическими маршрутами. В прошлом году наш стенд, по признанию руководства Русского географического общества, был признан одним из самых ярких и самых посещаемых», — рассказал Дмитрий Иванович.

На заседании Попечительского совета Отделения Русского географического общества в Республике Саха (Якутия) 12 октября были подведены итоги работы в 2024-2026 гг. Заместитель директора Департамента регионального развития РГО Николай Вершигора вручил Петру Алексееву грамоту за подписью президента РГО Сергея Шойгу.

«Таких грамот вручается всего несколько в год. Эта награда дается не за разовые мероприятия, а за многолетнее подвижничество», — подчеркнул Дмитрий Соловьев.