СТНГ исполнил поручение главы Якутии досрочно

Алексей Колодезников: «Сахатранснефтегаз» исполнил поручение Главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева, досрочно подключив 1500 домовладений

Коллектив национальной газовой компании «Сахатранснефтегаз» досрочно достиг целевого показателя, рассчитанного на 2026 год, в рамках реализации инициативы Президента России Владимира Владимировича Путина и пункта Народной программы партии «Единая Россия» — программы социальной газификации. Об этом в своем канале в МАКС сообщил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

«Национальная газовая компания «Сахатранснефтегаз» исполнила поручение Главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева о пуске сетевого газа в домах 1500 якутян, озвученное им в ходе своего ежегодного Послания в адрес Ил Тумэна.

Основной объем подключений в текущем году обеспечен в столице республики. Газ для пищеприготовления и отопления получили порядка 860 семей. В Мегино-Кангаласском улусе подключено около 145 семей, в Горном улусе 134 семьи. В большинстве районов плановые показатели не только достигнуты, но и превышены», — сообщил Алексей Колодезников.

Глава Якутии отметил, что выполнение этой задачи имеет значение прежде всего для конкретных людей.

«Всего с начала реализации программы в 2021 году к газовым сетям подключены 12 348 семей республики. Для каждой из них это новый уровень комфорта, облегчение повседневных забот и возможность обустроить свой дом», — подчеркнул Глава республики.

Социальная газификация — одно из важных направлений Народной программы партии «Единая Россия», и её результат оценивается по реальным изменениям в жизни людей. Ил Дархан отдельно отметил вклад компаний и специалистов, задействованных в реализации программы.

«Благодарю «Газпром», «Сахатранснефтегаз» и всех специалистов, которые обеспечивают выполнение этой задачи. Продолжим работу, чтобы тепло и комфорт приходили в дома ещё большего числа якутян», — сказал Айсен Сергеевич.

Отдельное внимание уделено поддержке отдельных категорий граждан — в этом году 194 семьи воспользовались субсидией на приобретение и установку газоиспользующего оборудования.

«Достигнутые результаты обеспечены слаженной работой коллектива компании, подрядных организаций и команд городских, районных и наслежных администраций. Я выражаю искреннюю благодарность «Газпрому», членам регионального штаба и руководству республики за постоянную поддержку развития газовой отрасли», — сказал Алексей Засимович.

Работа регионального штаба по социальной газификации в республике не ограничится достигнутыми показателями. «Сахатранснефтегаз» продолжит подключение новых домовладений и населенных пунктов, куда сетевой газ ещё только предстоит провести. Это позволит обеспечить тепло и комфорт в домах ещё большего числа якутян.