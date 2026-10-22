Мобильный интернет стал быстрее в центральной Якутии

Ускоренная загрузка файлов и онлайн-страниц, более стабильное соединение при отправке сообщений в мессенджерах и меньшее количество помех во время звонков получили жители якутских сёл. Это стало возможным благодаря проведённой инженерами МегаФона масштабной программе по модернизации телеком-сети на территории Мегино-Кангаласского, Таттинского, Томпонского, Усть-Алданского и Чурапчинского районов.

В зону усиления инфраструктуры сотовой связи вошли 15 населённых пунктов, где суммарно проживают более 40 тысяч человек. Это посёлки Нижний Бестях, Хандыга, сёла Майя, Ытык-Кюёль, Развилка, Сырдах, Чурапча и другие поселения, располагающиеся на востоке центральной части Якутии. Инженеры МегаФона включили дополнительные низкочастотные и высокочастотные диапазоны LTE и перевели частоты прежнего поколения в современный стандарт, что позволило увеличить скорости интернета, дальность сигнала и ёмкость сети. Также были активированы среднечастотные диапазоны мобильной связи, благодаря чему связь стала более стабильной, уменьшились помехи и повысилось качество звонков.

Местным жителям стало комфортнее слушать музыку на стриминговых платформах, пользоваться картами и приложениями банков в смартфонах, оформлять заказы на маркетплейсах, общаться с близкими. Гораздо проще теперь записываться на приём к врачу, дистанционно работать и изучать онлайн‑лекции.

«Цифровые услуги крайне востребованы у жителей региона, это подтверждает аналитика трафика.

Так, ежедневно наши абоненты суммарно прокачивают порядка 610 терабайтов интернет-данных и совершают телефонные звонки общей продолжительностью около 116 тысяч часов. Относительно прошлого года показатели выросли на 8% и 4% соответственно, – прокомментировала Наталья Некрасова, директор МегаФона в Республике Саха (Якутия). – В течение всего 2026 года мы планомерно улучшаем сеть на территории городских и сельских поселений. На данный момент завершено свыше 140 технических работ на сети, специалисты усовершенствовали действующее оборудование, так и установили новые объекты связи».