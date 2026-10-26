Очередной чиновник погорел на взятках

Экс-руководитель отдела Госинспекции труда в РС(Я) осуждён за взятки — приговор вступил в законную силу

Вступил в законную силу приговор в отношении 32-летнего экс-начальника отдела Государственной инспекции труда в РС(Я), признанного виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ).

Суд установил три факта получения взятки. Осужденный, являясь должностным лицом, получил через посредника от представителей организаций, в отношении которых проводились проверки, взятку в размере 85 000 руб. за совершение действий, входящих в служебные полномочия виновного, — за выбор в пределах, допускаемых законом, наиболее благоприятного для взяткодателя вида и размера административного наказания по итогам проверок.

В суде осужденный вину в предъявленном обвинении по всем преступлениям не признал, по существу обвинения суду показал, что деньги брал в долг.

Несмотря на непризнание вины, его виновность полностью подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, а также показаниями свидетелей. Так, в отношении двух организаций проводились внеплановые выездные проверки, в ходе которых выявлен ряд нарушений трудового законодательства, а в третьей проверка проводилась в рамках расследования несчастного случая произошедшего на производстве.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ) учёл по всем преступлениям: признание вины и раскаяние в ходе предварительного расследования, положительные характеристики, благодарственные письма, грамоты и дипломы, состояние здоровья родителей и ребёнка-инвалида, а также статус малоимущей семьи.

По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний суд окончательно назначил штраф в размере 700 000 руб. с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, сроком на 3 года.

Приговор обжалован в вышестоящую инстанцию.

Суд апелляционной инстанции по уголовным делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) в коллегиальном составе, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, оставил приговор Якутского городского суда без изменения, исключив формулировки о виновности других лиц, не являющихся подсудимыми. При этом назначенное осужденному наказание оставлено без изменения. Приговор вступил в законную силу.