Грамматический тест: где поставить букву О?

Тема: Безударные гласные

где поставить букву О

Автор редакции сайта Сахалайф Снежана Иванова, учитель русского языка сегодня подготовила грамматический тест. В этой статье мы разберём, где поставить букву О в словах русского языка.

Четыре слова — четыре пропуска. На первый взгляд всё просто, но безударные гласные умеют запутать даже внимательного ученика. Проверим, удастся ли вам найти место для буквы О?

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы

Выберите А или О.

Инф_рмация — полезные сведения. Мер_приятие — например, школьный праздник. Иници_тива — предложение начать новое дело. Ан_литика — изучение и осмысление данных.

Задание 2. Найдите правильный ответ

В каких словах на месте пропуска пишется О?

А. Во всех четырёх.

Во всех четырёх. Б. В первом и втором.

В первом и втором. В. В третьем и четвёртом.

В третьем и четвёртом. Г. Только во втором.

Задание 3. Проверьте редактора

В школьной газете появилась фраза:

«По инициотиве учеников прошло мероприятие, на котором представили информацию и результаты анолитики».

Найдите две ошибки и запишите слова правильно.

Ответы и объяснения

Сначала выполните задания самостоятельно — и только потом сверяйтесь!

Задание 1: информация, мероприятие, инициатива, аналитика.

Задание 2: правильный ответ — Б.

Задание 3: инициативе, аналитики.

Почему именно так?

Слово Как запомнить Информация Написание нужно запомнить. Слово «фо́рма» можно использовать как ассоциацию, но не как школьное проверочное слово. Мероприятие Между частями сложного слова пишется соединительная О: мер-о-приятие. Инициатива Словарное написание с А. Запоминайте вместе: инициатива, инициатор, инициативный. Аналитика Букву А помогает проверить родственное слово ана́лиз.

Ваш результат

По одному баллу за каждую верно вставленную букву в первом задании, один — за второе задание и по одному — за исправленные слова в третьем. Всего 7 баллов.

7 баллов: отлично — ни одна буква вас не обманула!

отлично — ни одна буква вас не обманула! 5–6 баллов: хороший результат, осталось закрепить трудные слова.

хороший результат, осталось закрепить трудные слова. 0–4 балла: перечитайте объяснения и попробуйте снова.

Совет от Снежаны Ивановой: не доверяйте только звучанию слова. Ищите проверочное слово, вспоминайте правило, а словарные написания проверяйте по орфографическому словарю.

Написание слов информация, мероприятие, инициатива и аналитика можно проверить по академическому орфографическому ресурсу «Академос» Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

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