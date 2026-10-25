Грамматический тест: где поставить букву О?
Автор редакции сайта Сахалайф Снежана Иванова, учитель русского языка сегодня подготовила грамматический тест. В этой статье мы разберём, где поставить букву О в словах русского языка.
Четыре слова — четыре пропуска. На первый взгляд всё просто, но безударные гласные умеют запутать даже внимательного ученика. Проверим, удастся ли вам найти место для буквы О?
Задание 1. Вставьте пропущенные буквы
Выберите А или О.
- Инф_рмация — полезные сведения.
- Мер_приятие — например, школьный праздник.
- Иници_тива — предложение начать новое дело.
- Ан_литика — изучение и осмысление данных.
Задание 2. Найдите правильный ответ
В каких словах на месте пропуска пишется О?
- А. Во всех четырёх.
- Б. В первом и втором.
- В. В третьем и четвёртом.
- Г. Только во втором.
Задание 3. Проверьте редактора
В школьной газете появилась фраза:
«По инициотиве учеников прошло мероприятие, на котором представили информацию и результаты анолитики».
Найдите две ошибки и запишите слова правильно.
Ответы и объяснения
Сначала выполните задания самостоятельно — и только потом сверяйтесь!
Задание 1: информация, мероприятие, инициатива, аналитика.
Задание 2: правильный ответ — Б.
Задание 3: инициативе, аналитики.
Почему именно так?
|Слово
|Как запомнить
|Информация
|Написание нужно запомнить. Слово «фо́рма» можно использовать как ассоциацию, но не как школьное проверочное слово.
|Мероприятие
|Между частями сложного слова пишется соединительная О: мер-о-приятие.
|Инициатива
|Словарное написание с А. Запоминайте вместе: инициатива, инициатор, инициативный.
|Аналитика
|Букву А помогает проверить родственное слово ана́лиз.
Ваш результат
По одному баллу за каждую верно вставленную букву в первом задании, один — за второе задание и по одному — за исправленные слова в третьем. Всего 7 баллов.
- 7 баллов: отлично — ни одна буква вас не обманула!
- 5–6 баллов: хороший результат, осталось закрепить трудные слова.
- 0–4 балла: перечитайте объяснения и попробуйте снова.
Совет от Снежаны Ивановой: не доверяйте только звучанию слова. Ищите проверочное слово, вспоминайте правило, а словарные написания проверяйте по орфографическому словарю.
Написание слов информация, мероприятие, инициатива и аналитика можно проверить по академическому орфографическому ресурсу «Академос» Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.
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