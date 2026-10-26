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26.10.2026 11:45
чтение: 1 мин
Якутск
#Дмитрий Садовников
#Прямой эфир с городом

Прямой эфир с городом: Задай вопрос мэру

🎙️ Глава Якутска Дмитрий Садовников примет участие в программе «Прямой эфир с городом» 

Сегодня, 26 октября в 13.00 ч. глава городского округа «город Якутск» Дмитрий Садовников примет участие в программе «Прямой эфир с городом» на телеканале «Россия 24».

В преддверии 100 дней  на посту главы города Якутска Дмитрий Садовников расскажет о том, что было достигнуто за это время, что предстоит сделать для улучшения жизни горожан и ответит на вопросы зрителей.  

Свои вопросы вы можете задать в прямом эфире, позвонив в студию по тел. 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, будут переданы в Окружную администрацию города Якутска для дальнейшей работы.

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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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