Якутский фильм будет представлен на кинофестивале в Португалии

В Лиссабоне 26-30 октября пройдёт третий открытый фестиваль российского кино Kino-Russia, в рамках которого будут представлены короткометражные игровые и документальные фильмы. В их числе работы российских режиссёров, снятые при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК).

Рассказываем вкратце о них:

• «Бэркэ», реж. Никита Аниськин (Республика Саха (Якутия))

Это история о том, как хранитель эвенкийских мифов спасает свой маленький народ от волчьей напасти, а в результате сам становится народной легендой.

• «В поисках света», реж. Валентина Бойкова (Коровникова) (Смоленская область, Мурманская область)

Главный герой – экспедиционный фотограф, более десяти лет снимающий природу и коренные народы России. Его цель – показывать регионы, жителей, их быт и экологические проблемы страны.

• «Дархан», реж. Владимир Пономарев, Алексей Лагерев, Даниил Балушкин (Республика Бурятия)

В маленьком улусе, расположенном в горах Восточного Саяна, живёт шаман, изготавливающий буддийскую атрибутику и стремящийся к сохранению культурного наследия своего народа.

• «Китята», реж. Владислав Баханович (Чукотский автономный округ)

История жизни чукотского посёлка глазами его маленьких жителей.

• «Манси из села Лопаево», реж. Наталья Саврас (Свердловская область)

Главные герои – вогулы, проживающие в уральской глубинке, которые борются за признание своего села территорией проживания коренных малочисленных народов Севера.

• «Переправа», реж. Инга Шаршова (Архангельская область)

Фильм рассказывает о самой протяженной ледовой дороге в России – переправе, связывающей Архангельск с Кегостровом. Главный герой занимается содержанием переправы на протяжении десяти лет. Но с каждым годом делать это становится сложнее.

• «Похороны гусениц», реж. Дарья Разумникова, Леонид Рыбаков (Удмуртская Республика)

Эпизод из жизни фольклориста, который отправляется автостопом вглубь Удмуртии, чтобы спеть песню, записанную почти век назад. Иначе песня, как и память о ней, исчезнет навсегда.

• «Рублев Андрей», реж. Марина Карачаровская (Саратовская область)

Главный герой – молодой саратовский водитель троллейбуса, блогер. Фильм пытается зафиксировать момент, когда он начинает осознавать магию собственного имени.

• «Этнограф», реж. Семён Колесников (Иркутская область)

Фильм повествует об этнографе, посвятившем жизнь изучению коренных малочисленных народов России. Зритель увидит, как он отправляется в пятую экспедицию в Тофаларию, чтобы подвести итог своим исследованиям.

Программным директором смотра Марко Лауреано выступил португальский кинорежиссёр, звукорежиссёр, режиссёр монтажа, сценарист, продюсер и педагог.

Зрителям будут представлены любительские, профессиональные и студенческие фильмы, снятые в разных жанрах. Показы пройдут в Biblioteca de Alcântara – José Dias Coelho, расположенной в историческом здании – Дворце Бурней, построенном в 18 веке. Вход свободный.

Организаторы: ФПРК, кинокомпания Cine-Reactor 24i.

Кроме того, всё больше фильмов фонда становятся доступными для жителей Китая. Четыре дока, снятых при поддержке ФПРК, появятся на платформе iQIYI – одном из крупнейших стримингов Поднебесной.

• «Арктик-джаз», реж. Елена Васюкова (Мурманская область)

Главный герой – 70-летний руководитель мурманского джазового клуба, который стремится вернуть джазовый фестиваль и оживить культурную жизнь родного города.

• «Женщина-охотница», реж. Надежда Захарова (Пермский край)

В фильме представлены будни охотницы, которая живёт одна в тайге. Также пишет и выпускает на собственные средства краеведческие книги. Что ею движет и как она справляется с бытовыми задачами в одиночку, постарались показать авторы киноленты.

• «Казачья чаша», реж. Михаил Чумак (Ростовская область)

После десятилетий упадка, кризиса и забвения в Ростовской области начинается процесс возрождения традиционных казачьих винодельческих практик. Фильм рассказывает о виноделии у казаков, об истории появления виноградной лозы на Дону, о значении и роли винограда и вина в культуре региона.

• «Признание», реж. Владимир Пономарёв, Алексей Лагерев (Республика Бурятия, Иркутская область)

Главный герой – художник, работающий с камнем в уникальной технике, который упорно трудится на благо любимой Бурятии и мечтает о монументальном проекте. Но признание, неожиданно для него, приходит из буддизма.

Напомним, что это не первый выход фильмов ФПРК в китайский онлайн-прокат. Ранее платформы iQIYI и Youku включали в свою коллекцию пять документальных кинолент, снятых в разных уголках нашей страны.