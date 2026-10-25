Избраны депутаты наслежного Совета Бетюнского наслега

Явка избирателей на выборах депутатов наслежного Совета депутатов Бетюнского наслега Амгинского улуса составила 302 избирателя или 35,36% от числа включенных в списки избирателей. В списки избирателей на момент окончания голосования были включены 854 избирателя.

Голоса распределились следующим образом:

Артемьев Александр Александрович, Администрация Бетюнского наслега, специалист по спорту, самовыдвижение. «За» проголосовали 155 избирателей, или 51,32 %. Избран.

Борисова Марианна Спиридоновна, ГКУ РС(Я) Амгинский комплексный центр социальной защиты населения при Министерстве труде РС(Я), специалист по социальной работе отделения реабилитации, самовыдвижение. «За» — 161 избиратель, или 53,31 %. Избрана.

Егорова Александра Владимировна, детский сад «Мичээр», повар, самовыдвижение. «За» — 99 избирателей, или 32,78 %. Не избрана.

Иванов Николай Николаевич, Индивидуальный предприниматель, самовыдвижение. «За» — 100 избирателей, или 33,11%. Не избран.

Иванова Акулина Семеновна, МКУ «АМУО», замначальника по воспитанию и допобразованию, самовыдвижение. «За» — 143 избирателя, или 47,35 %. Избрана.

Иванова Розалия Анатольевна, Бетюнская СОШ им. Н.Е. Иванова, учитель, самовыдвижение. «За» — 106 избирателей, или 35,10 %. Избрана.

Кырбасова Марианна Семеновна, «Центр народного творчества им. С.Я.Левина», режиссер, самовыдвижение. «За» — 141 избиратель, или 46,69 %. Избрана.

Левин Дмитрий Степанович, СПК «Бетюн», председатель, самовыдвижение. «За» — 111 избирателей, или 36,75 %. Избран.

Луковцева Ая Николаевна, Амгинская ЦБС, Бетюнская СБ, главный библиотекарь, самовыдвижение. «За» — 90 избирателей, или 29,80 %. Не избрана.

Нестерев Алексей Михайлович, пенсионер, самовыдвижение. «За» — 140 избирателей, или 46,36%. Избран.

Нестерева Нина Семеновна, ГБУ РС(Я) «Управление ветеринарии с ВИЛ Амгинского улуса (района) с филиалом в Усть-Майском улусе (районе)», заведующая ветеринарным участком с. Бетюн, самовыдвижение. «За» — 132 избирателя, или 43,71 %. Избрана.

Неустроев Александр Петрович, «Амгинская ДЮСШ им. Н. Захарова — Сахаачча», сторож, самовыдвижение. «За» — 106 избирателей, или 35,10 %. Избран.

Неустроева Лена Васильевна, детский сад «Мичээр», директор, самовыдвижение. «За» — 118 избирателей, или 39,07 %. Избрана.

Никитин Алексей Николаевич, Бетюнская СОШ им. Н.Е. Иванова, директор, самовыдвижение. «За» — 178 избирателей, или 58,94 %. Избран.

Попов Константин Семенович, «Центр народного творчества им. С.Я. Левина», балетмейстер, самовыдвижение. «За» — 124 избирателя, или 41,06 %. Избран.

Чупров Игорь Гаврильевич, МПЧ №7 по охране с. Бетюнцы ОПГС РС(Я) №9, водитель, самовыдвижение. «За» — 70 избирателей, или 23,18 %. Не избран.

Яковлева Анна Федоровна, «Центр народного творчества им. С.Я. Левина», директор, самовыдвижение. «За» — 158 избирателей, или 52,32 %. Избрана.

Яковлева Галина Ивановна, детский сад «Мичээр», завхоз, самовыдвижение. «За» — 151 избиратель, или 50,0 %. Избрана.

Яковлева Серафима Афанасьевна, детский сад «Мичээр», воспитатель, самовыдвижение. «За» — 147 избирателей, или 48,68 %. Избрана.

Ход голосования контролировали наблюдатели, назначенные Общественной палатой РС(Я). Голосование прошло в строгом соответствии со всеми требованиями избирательного законодательства. Жалоб и нарушений не зафиксировано. Выборы депутатов наслежного Совета Бетюнского наслега состоялись.