Доколе?! Снова объявились безумные вандалы
В Якутске снова повредили теплые остановки. Больше всего досталось «Бабушкина»
За выходные на нескольких тёплых остановках Якутска выявлены повреждения, сообщает дорожно-транспортная служба.
На остановке «Бабушкина» сломан дверной доводчик, повреждены входная дверь и дверь подсобного помещения, оторвана часть подоконника. На остановке «Рихарда Зорге» сорвана закреплённая скамейка. На остановке «Воинская» оторваны дверные ручки и повреждены углы стен.
Также посетители оставляют после себя мусор и разливают напитки.
В службе напоминают, что за повреждение муниципального имущества предусмотрена ответственность по статьям 214 и 167 УК РФ. Если вы зафиксировали нарушение, просьба оперативно звонить на номер колл-центра 300-900.
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