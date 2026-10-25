26.10.2026 08:41
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Назначения Садовникова не прекращаются: Кто следующий в кадровом списке?
Заур Бабаев назначен начальником управления гражданской обороны и ЧС Якутска
О новом кадровом решении стало известно на городской планерке.
Заур Бабаев работает в управлении с 2015 года. Являлся главным специалистом по пожарной безопасности, старшим оперативным дежурным ЕДДС.
С 2025 года — заместитель руководителя управления — начальник ЕДДС Якутска.
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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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