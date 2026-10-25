В Амгинском районе запасов угля осталось на 10–18 суток

«Амгинский район без угля не оставим»

Степан Кузьмин и Николай Бочков

Глава улуса попросил правительство взять поставки под личный контроль. Бочков заверил, что район без угля не оставят.

Глава Амгинского улуса Степан Кузьмин попросил правительство Якутии взять обеспечение района углём под личный контроль. Первый заместитель председателя правительства Николай Бочков заверил, что район без топлива не оставят.

Ситуацию с запасами угля обсудили 23 октября на республиканском совещании по подготовке к отопительному сезону 2026/2027 годов. По информации администрации улуса, в районе работают две ресурсоснабжающие организации, обслуживающие 43 котельные в 14 наслегах.

На 22 октября общий остаток угля составлял 6 844,69 тонны. У ООО «ЖКХ Альтернатива» было 136 тонн — при среднесуточном расходе этого запаса должно хватить на 11 дней, до 2 ноября. У Амгинского филиала ГУП ЖКХ РС(Я) заявленный остаток составлял 6 708,69 тонны. По оценке администрации, он обеспечит работу котельных в течение 10–18 суток в зависимости от температуры наружного воздуха.

Кузьмин обратился к Бочкову с просьбой взять решение вопроса под личный контроль правительства региона, чтобы предотвратить необходимость объявления режима ЧС.

Для улучшения подвоза топлива администрация анонсировала открытие автозимника между сёлами Сулгача и Мындагай в начале следующей недели после совещания.

В опубликованном 25 октября сообщении Бочков пояснил, что уголь поступает с Харбалахского разреза ежедневно по круглогодичной автодороге. Он призвал учитывать не только остатки на котельных, но и текущие поставки.

По словам первого зампреда, финансовое положение поставщика — АО «Телен» — осложнила задолженность ресурсоснабжающих организаций за уголь. На совещании выработали меры для стабилизации работы предприятия. Необходимые средства планируют направить в ближайшее время.

«Амгинский район без угля не оставим», — заявил Бочков.

Конкретные объёмы предстоящих поставок, сумма задолженности и сроки перечисления средств в приведённых сообщениях не указаны.