Вдохновение, неподвластное времени: Вечер абсолютного восторга и красоты

Чиполлино в Якутске: спектакль, который не стареет

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‎С необыкновенным восторгом и дети, и взрослые принимали балет «Приключения Чиполлино» — бестселлер петербургского профессора Александра Полубенцева на музыку Карена Хачатуряна. Спектакль по одноимённой сказке Джанни Родари был поставлен в Якутске в 1992 году.

‎Вчера, 24 октября, этот яркий праздник вновь подарили зрителям талантливые артисты балета Государственного театра оперы и балета имени Д. К. Сивцева‑Суоруна Омоллоона. Кажется, сами артисты оттанцевали спектакль с большим восторгом — и эта искренность сразу передавалась залу.

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‎Магия сценографии Ирины Кустовой

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‎Это очень красивый, выразительный, остроумный и жизнеутверждающий балет. Со вкусом он был оформлен петербургской художницей Ириной Кустовой: костюмы по её эскизам изготовили в городе на Неве.

‎Кустова построила визуальный ряд на яркой гротескности и узнаваемости образов: даже ребёнок с первого взгляда понимает, кто тут друг, а кто враг. Чёткие силуэты, выразительные детали и продуманная цветовая драматургия делают героев мгновенно «читаемыми» и при этом художественно цельными.

‎Сейчас эскизы бережно хранит Центральный государственный архив литературы и искусства. В архиве самого театра — Государственного театра оперы и балета имени Д. К. Сивцева‑Суоруна Омоллоона — есть собственный фотоархив со старых показов.

‎Какое счастье — видеть эту красоту вживую и сегодня!

‎Язык, понятный детям

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‎Балет «Приключения Чиполлино» умеет разговаривать с детьми: через узнавание героев, через игру со зрительным залом, через понятные эмоции — и при этом не упрощает ни хореографию, ни смыслы.

‎Дети в зале с удовольствием отгадывают родариевских героев. То и дело слышатся восторженные голоса: «Это Лимончик!», «Ой, а это Тыковка!», «А кто это с красным колпачком на голове? Это, кажется, Перчик!»

‎Больше всех зрителям нравится Чиполлино: «Это Лук!» — радостно узнают дети героя, образ которого талантливо исполнил Павел Необутов. Артисты с удовольствием вживались в образы: гримасничали, сердились, грозили и — к особому восторгу публики — носились по залу (Сеньор Помидор бегал за Чиполлино) и даже прятались в оркестровую яму (Горошек от Чиполлино и его друзей). Дети, сопереживая жителям сказочного овощного города, соскакивали со своих мест, хлопали в ладоши, прыгали и даже танцевали. А когда Чиполлино страдал, в зале наступала тишина — и только слышались взволнованные вопросы к мамам: «Почему он обижается?», «Почему он плачет?».

‎Как бы ни менялся мир с годами, столетиями, государствами и правителями, дети всегда тонко реагируют на добро и жестокость, на верность, дружбу и предательство. Особенно когда эти смыслы поданы грамотно — с тонким юмором и иронией.

‎Тридцать лет зрительской любви

Недаром «Приключения Чиполлино» не устаревает и живёт на сцене якутского театра уже более 30 лет — это редкий показатель настоящей зрительской любви. Спектакль стал одним из любимых не только у публики, но и у самих артистов.

Вместе с Павлом Необутовым — решительным и обаятельным Чиполлино — сказку рассказали: Редисочка (Алисия Пак), Лимончик (Минаш Калдарбаева), Горошек (Афанасий Максимов), властный Синьор Помидор (Иннокентий Оконешников), Принц Лимон (Михаил Соловьёв), манерные, но очаровательные Графини Вишни (Динара Гасанбалаева и Ксения Лукина), Тыква (Юрий Максимов), хрупкая Земляничка (Елена Посельская) и многие другие.

‎Спасибо артистам за честную и эмоциональную игру и за прекрасную историю о добре и зле, которая продолжает находить отклик в сердцах новых поколений зрителей!



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