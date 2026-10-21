Почему Минсельхоз блокирует миллионы для выживающих якутских фермеров?

Двадцатая сессия Ил Тумэна официально зафиксировала то, о чем в кулуарах говорили последние месяцы: Якутия погрузилась в фазу глубочайшего бюджетного кризиса. Денег катастрофически не хватает. Секвестр и дефицит бьют по самым уязвимым и стратегическим направлениям — летит под откос финансирование ЖКХ, сорван северный завоз, безжалостно урезаются арктические программы, стонет без дотаций сельское хозяйство. Каждая копейка на счету. И на этом мрачном фоне вскрывается факт, который иначе как должностным преступлением и саботажем назвать сложно.

Пока Минфин республики судорожно ищет средства, выясняется, что федеральный центр готов дать Якутии живые деньги. Сотни миллионов рублей в виде целевых федеральных грантов для поддержки фермерских хозяйств буквально «зависли» у порога республики. Деньги очень хотят прийти к якутским аграриям, но никак не могут преодолеть одно глухое, сытое и абсолютно парализованное препятствие — Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

Причина, по которой федеральные миллионы не доходят до якутских адресатов, дика и абсурдна: министерские чиновники просто бездействуют. Год почти завершен, на календаре конец октября, а воз и ныне там. В условиях Крайнего Севера, где аграрии совершают ежедневный подвиг, работая при экстремальных температурах (когда зимой доходит до -60°C, а себестоимость заготовки кормов и содержания скота в разы выше среднероссийской), чиновники профильного ведомства демонстрируют тотальную импотенцию. Они исправно сидят в теплых кабинетах Якутска, без задержек получают свои огромные оклады и премии, пока реальный сектор экономики республики брошен на произвол судьбы.

Да и где оно, это руководство? Высший управленческий аппарат Минсельхоза Якутии сегодня обезглавлен. Официальный министр Артём Александров ещё 3 августа неожиданно отбыл в некую «длительную командировку» и не появляется на рабочем месте уже почти три месяца! Бросив ведомство в самый разгар уборочной кампании, тяжелейшей заготовки кормов и распределения критически важных субсидий, министр предпочёл руководить процессами виртуально. Всю полноту ответственности спихнули на первого зама Анну Стручкову, которая за время своего «дежурства» довела ситуацию до катастрофы.

О вопиющей ситуации с грантами для фермеров Якутии сообщает SakhaLife Анжела Забашта, руководитель пресс-службы Ассоциации «Народный фермер».

— В Якутии нулевое расходование средств по федеральному гранту. Федеральный центр выделяет средства, а регион не доводит их до фермеров. Кроме того, летом регион отказался объявлять региональный ЧС, в связи с чем фермеры остались без страховых выплат. Федеральная ассоциация направляла письмо с просьбой включить регион в соответствующие механизмы. За второй и третий кварталы, как минимум, должны были освоить 60–70%, но на видео-конференц-связи с регионами Минсельхоз России предупредил, что с 1 ноября будут снимать с регионов неосвоенные деньги.

Ассоциация «Народный фермер» просит СМИ поддержать фермерское сообщество Якутии этой новостью, чтоб глава республики Айсен Николаев увидел публикацию и заставил Минсельхоз республики зашевелиться.

Авторитетное информагентство «Интерфакс» считает, что ситуация дошла до критической точки. Заместитель председателя федеральной Ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян сообщил, что на 2026 год Якутии в рамках федерального проекта «Развитие малого агробизнеса» было выделено 233,4 миллиона рублей. Однако за прошедшие 10 месяцев министерство продемонстрировало нулевое расходование этих средств! Чиновники завалили ключевой этап — банальную подготовку местных нормативных актов. Без них невозможно даже объявить конкурс, а значит, фермеры физически не могут подать заявку и получить положенную им по закону господдержку.

Нормальный уровень освоения за второй и третий кварталы должен был составить минимум 60–70%. На деле же Якутия демонстрирует абсолютный ноль. Саботаж местного Минсельхоза уже привел к закономерному финалу: на недавнем селекторном совещании (ВКС) руководство Минсельхоза России вынесло региону жесткое предупреждение. С 1 ноября неосвоенные федеральные деньги у Якутии начнут попросту изымать и снимать с региона. Из-за чиновничьей лени и волокиты республика не просто потеряет 233,4 миллиона рублей прямо сейчас, но и попадет в черные списки, оставшись без федерального финансирования на будущие годы.

И это происходит на фоне того, как летом этот же Минсельхоз фактически предал своих аграриев. Когда фермеры республики страдали от наводнений, засухи и неурожая, ведомство отказалось объявлять региональный режим ЧС. В итоге люди остались вообще без страховых выплат. Федеральная ассоциация была вынуждена экстренно направлять письма в Москву, чтобы хоть как-то включить регион в механизмы поддержки.

Как видим, чиновники Минсельхоза Якутии не умеют или не хотят заполнять бумажки – должным образом оформлять документы. Из-за этого аграрии Якутии остаются без денег, которые готовы прийти им на помощь из федерального бюджета.

Для тех, кто следит за повесткой, не секрет, что Минсельхоз РС(Я) давно превратился в рассадник уголовных дел и системного брака, вызывая постоянный шквал нареканий со стороны надзорных органов. Примеров – хоть отбавляй! История этого ведомства — это буквально летопись уголовного кодекса. Прошлые чиновники воровали и брали взятки, нынешние — просто ничего не делают, парализуя потоки денег. Что хуже для республики – вопрос риторический.

Якутский фермер сегодня — это не крупный агрохолдинг с финансовой подушкой. Это семейные хозяйства, которые берут кредиты под огромные проценты, закупают технику по взлетевшим ценам и борются за каждый литр молока и килограмм мяса. Себестоимость производства в Якутии колоссальна. Потеря времени в октябре для них означает крах: на носу тяжелейшая зимовка скота, к которому без финансовой подпитки многие хозяйства подошли банкротами. Блокировать гранты сейчас — это буквально душить якутское село.

Доведенная до отчаяния Ассоциация «Народный фермер» пошла на крайний шаг и обратилась к главе Якутии Айсену Николаеву через СМИ с требованием экстренно вмешаться и «расшевелить» это сонное, погрязшее в скандалах ведомство, пока Москва окончательно не отобрала выделенные миллионы.

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У любого здравомыслящего человека возникает закономерный вопрос: до каких пор налогоплательщики будут содержать аппарат министерства, который вместо помощи занимается прямым вредительством? Если руководство министерства не способно в условиях жесточайшего кризиса просто вовремя составить бумажки, а вместо этого умудряется лишать фермеров и страховок, и грантов — зачем нам такое министерство? В любой коммерческой структуре за подобный срыв финансирования топ-менеджмент вылетел бы с треском в тот же день. Жители Якутии и фермерское сообщество ждут от Ил Дархана жестких оргвыводов. Все руководство Минсельхоза, допустившее этот исторический позор и подставившее республику перед федеральным центром, должно немедленно уйти в отставку. За кресла нужно держаться результатами, а не пустыми отчетами и затяжными командировками.