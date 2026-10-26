Наконец-то! Названа дата открытия школы №1

Учебный процесс в школе №1 Якутска начнется со второй четверти

Занятия для учащихся средней школы № 1 в новом здании начнутся со второй четверти. Об этом сообщил Дмитрий Садовников отвечая на вопрос жителей города во время передачи «Прямой эфир с городом» на телеканале «Россия 24».

На сегодняшний день школа полностью подготовлена к приему детей. Все необходимые документы уже оформлены и получены. Особое внимание уделено вопросам безопасности здания. Одним из наиболее сложных этапов стала проверка со стороны Роспотребнадзора.

Дмитрий Садовников отметил, что специалисты Роспотребнадзора подробно указали на выявленные недостатки и недочеты. Все замечания были рассмотрены и устранены в полном объеме. После завершения необходимых процедур было принято решение о начале занятий школьников с наступлением второй четверти.

Отдельно во время эфира Дмитрий Дмитриевич рассказал о директоре школы Таисии Николаевне Гороховой. Он подчеркнул, что знаком с ней более двадцати лет — еще с того времени, когда работал в Сайсарском округе. Более четырех десятилетий своей жизни она посвятила развитию столичного образования, внесла значительный вклад в подготовку и воспитание нескольких поколений школьников. При этом он сообщил, что сейчас проводится проверка, связанная с решением, ранее принятым Управлением образования города Якутска.