Закон не писан? Рособрнадзор наказал якутский АГАТУ

Почему ректор АГАТУ повторяет ошибки осужденного предшественника?

Федеральный центр в очередной раз указал на системный кризис в управлении высшим образованием Якутии. Рособрнадзор официально объявил предостережение Арктическому государственному агротехнологическому университету (АГАТУ). Главный аграрный вуз республики оказался в одном «черном списке» с частными академиями и институтами Санкт-Петербурга, Казани и Магнитогорска.

Претензии Москвы выглядят особенно двусмысленно, если вспомнить, кто именно стоит у руля университета, и какую криминальную шлейф-историю этот вуз тянет за собой из прошлого.

Бюрократический провал: АГАТУ застрял в прошлом

Официальный вердикт Рособрнадзора, опубликованный 19 октября 2026 года, бьет прямо по качеству юридического и административного сопровождения учебного процесса в Якутске. Как показала проверка, внутренние локальные нормативные акты АГАТУ — документы, которые определяют, как учатся, сдают сессии и выпускаются студенты — базировались на нормах законодательства, которые давно утратили силу.

Пока руководство вуза отчитывается об инновациях и цифровизации, на бумаге университет годами жил по старым правилам, проигнорировав масштабные изменения в федеральном законе «Об образовании в РФ». Если в других регионах вузы получили нагоняй за организационные огрехи (вроде задержки зачисления одного контрактника или отсутствия меню в столовой), то в Якутске вскрылась фундаментальная проблема: правовой хаос внутри самого университета.

Информация о нарушении уже внесена в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, и теперь АГАТУ находится под пристальным надзором федеральных инспекторов.

Сапожник без сапог: депутат Ил Тумэна не уследил за законами

Особый градус этой истории придает личность руководителя АГАТУ. С января 2022 года университетом руководит Валерий Иннокентьевич Федоров — доктор биологических наук, официально утвержденный в кресле ректора Минсельхозом РФ.

Помимо кресла ректора, Федоров занимает важнейшее место в политической иерархии республики. Он — народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) VII созыва от фракции «Единая Россия». Более того, в парламенте региона Валерий Федоров является заместителем председателя постоянного комитета по селу и аграрной политике.

Возникает закономерный и крайне неудобный вопрос: как человек, чьей прямой обязанностью в Ил Тумэне является законотворчество, мониторинг правового поля и защита интересов села, допустил правовую безграмотность в своем родном вузе? Депутат, который должен идеально разбираться в нюансах меняющегося законодательства, «просмотрел» тот факт, что его собственная администрация регулирует жизнь тысяч студентов по недействующим законам.

Статус народного избранника подразумевает повышенный уровень ответственности, однако в данном случае мы наблюдаем классический пример управленческой близорукости.

Призрак «мертвых душ»: вуз ничему не учится?

Для якутской общественности новые претензии Рособрнадзора к АГАТУ — это не просто «бумажная волокита», а тревожный симптом того, что руководство вуза упорно отказывается учиться на прошлых катастрофических ошибках.

Напомним, АГАТУ (бывшая ЯГСХА) совсем недавно фигурировал в одном из самых громких коррупционных скандалов в истории образования Якутии. Предыдущий ректор вуза (и, к слову, тоже экс-депутат Ил Тумэна) Иван Слепцов и его подчиненные стали фигурантами резонансного уголовного дела о «мертвых душах». Валерий Федоров унаследовал от Ивана Слепцова не только пост ректора, кабинет и мебель, но и округ в Ил Тумэне, в который входит вуз, и, получается, даже провалы в управлении АГАТУ.

На протяжении нескольких лет администрация незаконно удерживала и переводила с курса на курс более 430 фактически отчисленных студентов, чтобы не терять показатели эффективности и субсидии. Ущерб государству исчислялся десятками миллионов рублей. В марте 2025 года Якутский горсуд поставил точку в этом деле, вынеся экс-руководству АГАТУ обвинительные приговоры со сроками лишения свободы (условно).

Тогда казалось, что после уголовных дел, обысков ФСБ и жесткого репутационного удара новая команда под руководством Валерия Федорова должна была выстроить идеальную, прозрачную и безупречную юридическую систему. Но не прошло и двух лет с момента судебного финала над прошлым руководством, как АГАТУ снова ловит предупреждения от Москвы за пренебрежение к федеральным законам.

Иллюзия стабильности

Предостережение Рособрнадзора — это пока еще не отзыв лицензии, а лишь последнее предупреждение перед жесткими санкциями. Однако для репутационного имиджа АГАТУ и лично ректора-депутата Валерия Федорова это серьезный удар.

В условиях, когда аграрный сектор Якутии остро нуждается в квалифицированных кадрах, кузница этих самых кадров демонстрирует поразительную неспособность вовремя обновлять собственную нормативную базу. Теперь администрации вуза придется в экстренном порядке переписывать внутренние регламенты. Вопрос лишь в том, почему для наведения элементарного порядка в документах потребовалось прямое вмешательство и щелчок по носу из Москвы. Или в АГАТУ беспорядок в документах — это уже традиция?

Читайте так же Садовников встретился с председателем родкомитета школы №1