Маск лично замедлил работу Starlink для ВСУ

Илон Маск лично предложил Трампу замедлить работу Starlink для ВСУ. Президент США согласился, сообщает The Telegraph со ссылкой на четыре источника.

По информации издания, Маск предложил ввести ограничения скорости для спутниковой связи, которую ВСУ используют в том числе для управления беспилотниками. После согласия Трампа Пентагон смог ограничить работу Starshield — военной версии Starlink.

В результате терминалы перестали нормально работать при движении быстрее 160 км/ч. Это осложнило использование украинских ударных дронов и беспилотников-перехватчиков.

При этом ранее Маск отрицал свою причастность к ограничениям, заявляя, что решения по Starshield принимают американские военные и президент США. Сам Трамп также отрицает, что отдавал распоряжение о замедлении системы, сообщает База.

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