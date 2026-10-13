Почему оживился Афанасий Максимов

В последнее время заметно оживился в общественной жизни республики Афанасий Максимов, опальный политик и бизнесмен. О причинах узнали коллеги из ИГ «В Якутии.ру».

Как сообщил известный политик изданию, скоро должна завершиться регистрация региональной партии «ДОБУН».

Сейчас новая партия готовится к организации и проведению во второй половине ноября т.г. своего первого съезда, на котором будут утверждены ее структура, руководящий состав и программа.

Планируется участие делегатов из районов и улусов. Для проведения съезда скоро начнутся сбор и аккумуляция денежных средств.

Комментарий Афанасия МАКСИМОВА:

— 8 ноября у меня заканчивается 10-летний срок ограничений по приговору суда, по которым я не имел право выдвигаться на избираемые должности. Теперь, после истечения этого срока, намерен продолжить свою политическую карьеру.

В наступающем году планирую выдвинуться в один из представительных органов — в районный Совет депутатов. А в 2028 году в качестве кандидата намерен принять участие в выборах Ил Тумэн. Также не исключено, что моя кандидатура будет выдвинута в Ил Дарханы.

Конечно, мои планы властям не нравятся. До меня доходят слухи, что снятию ограничений с меня хотят помешать. Возможны и другие действия против меня. Как бы то ни было, но мы со своими соратниками продолжаем работать.