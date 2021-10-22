22.10.2021
12:50
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Судебная хроника

Приговор жительнице Нюрбинского района за убийство

Прокуратура Нюрбинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В суде установлено, что подсудимая в ходе совместного распития спиртных напитков, в результате возникшей ссоры нанесла своему гражданскому супругу один удар кухонным ножом. В результате получения ранения мужчина скончался в учреждении здравоохранения.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Не согласившись с приговором, осужденная и её защита подали апелляционную жалобу, по результатам её рассмотрения Верховным судом Республики Саха (Якутия) доводы отклонены, приговор суда первой инстанции признан законным  и обоснованным, он вступил в законную силу.

Фото: ЯСИА
Источник: Марианна Рожина, старший помощник прокурора РС(Я) по взаимодействию со СМИ
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