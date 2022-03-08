Прекрасная девушка МЧС Якутии поделилась запомнившимся случаем за время службы

Несмотря на то, что работа в МЧС России считается мужской, в рядах чрезвычайного ведомства служат и женщины. Сегодня, в Международный женский день, мы открываем рубрику «Девушки МЧС» и знакомим вас с Аленой Кондратьевой, диспетчером центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения Алданского пожарно-спасательного гарнизона. Алена Андреевна является прапорщиком внутренней службы и уже девять лет служит в ведомстве.

– Алена, расскажите, где вы учились?

– В 2004 году я закончила Алданский лицей и поступила в Омский художественно-промышленный колледж на очное отделение по специальности «Дизайн». В 2008 году поступила на заочное обучение в филиал Столичной финансово-гуманитарной академии по специальности «Государственное и муниципальное управление». Но через год меня потянуло на Родину, и я вернулась в родной город Алдан, продолжая учиться.

– С чего начался ваш профессиональный путь?

– Так получилось, что с 1993 года в пожарной охране служил мой отец Строев Андрей Витальевич. Начинал он свой путь с водителя в пожарной части. С 2013 года стал начальником 1 отряда федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия). Сейчас он уже на пенсии по выслуге лет. Ушел в звании полковника внутренней службы в 2017 году. Поэтому я с детства восхищалась работой пожарных. У меня зародилась мечта пойти по стопам отца, и в 2013 году она стала реальностью: я получила погоны и начала свою службу в должности радиотелефониста.

– Что входит в ваши должностные обязанности?

– Работа очень ответственная и необходимая, требует хорошей памяти, уравновешенности и высокой стрессоустойчивости. В мои обязанности входит принимать звонки и направлять пожарных на место происшествия. Нужно быстро и четко обрабатывать вызов, ведь зачастую от этого зависит жизнь человека. А самое главное – нужно уметь отключать свои эмоции, потому что звонки поступают очень разные. Эта такая профессия, когда надо быть постоянно собранным и готовым в любую минуту быстро принять решение. Наша работа имеет строгий график. Первое время было тяжеловато к этому привыкнуть. Заступая на дежурство, понимаешь, что уже не получится отлучиться по своим делам, ведь нужно быть постоянно на своем посту, так как в любой момент может произойти чрезвычайная ситуация. Но за 8 лет службы я уже и не представляю другой график работы, у нас очень сплоченный коллектив, а это самое главное в работе – когда есть поддержка и понимание.

– Поделитесь запомнившимися случаями за время службы.

– Однажды был случай, я зашла к своей бабушке домой, она стояла и мыла посуду в кругу густого черного дыма. Так как бабушка старенькая, она не заметила, что у нее за спиной замкнул провод на плитке и начал разгораться, оттуда взялся густой, черный дым. Я, конечно, выдернула провод из розетки и забила огонь полотенцем, но теперь понимаю, как я вовремя к ней пришла, ведь могло случиться страшное. С этого времени я очень ответственно отношусь к проводке, технике, даже из дома не выхожу, пока все вилки из розеток не будут выдернуты.

– Как вы проводите свободное время?

– Свободное от работы время я предпочитаю проводить с семьей. Люблю гулять с детьми, играть в настольные игры, читать книги. Кто-то скажет, что с таким графиком свободного времени должно быть много, но выходные пролетают с бешеной скоростью, часто приходится жертвовать знаменательными событиями в жизни, праздниками, даже просто днями рождения близких, но, как и в любой работе, тут есть свои плюсы и минусы.

– Кстати, мой муж – тоже часть большой пожарной семьи, на работе мы и познакомились. Сейчас он служит в должности командира отделения 1 пожарно-спасательной части в г. Алдан. Теперь я могу уверенно сказать, что меня окружают мужчины самой отважной профессии. За все эти годы службы я ни разу не пожалела о своем выборе.

– Расскажите о планах на будущее. Чего вы хотите достичь?

– Моя цель стать настоящим профессионалом своего дела, ведь от того с каким профессионализмом отреагирует на вызов и подаст нужный указ диспетчер зависит чья-то жизнь.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поздравляет всех женщин с Международным женским днем! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и тепла.